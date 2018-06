Kunstenares Kleijn uit Helmond maakt nog altijd groots werk

Toen Tahné Kleijn in 2015 afstudeerde, genoot ze direct landelijke bekendheid. Haar werk verkocht goed, en ze kwam onder meer op de radar van NRC Handelsblad en de VPRO. Met haar foto's, die waren gebaseerd op het werk van Jan Steen, vertelde ze het verhaal van haar familie. Tahné groeide op in een liefdevol gezin in Helmond, maar er waren wel de nodige problemen. ,,Schulden, verslavingen", zo vatte ze de boel toen samen. ,,We hebben nooit eens met zijn allen een kerstmaaltijd gegeten."

Sindsdien gaat het Kleijn goed. Ze heeft de tijd en de ruimte gevonden om te blijven fotograferen. Een baan als parttime copywriter bij een communicatiebureau helpt daarbij. ,,Kunstenaar zeggen dan nog weleens: ik heb mijn ziel aan de duivel verkocht. Maar zo voel ik dat niet", zegt ze daarover. ,,Ik ben blij dat ik kunst kán maken. Mensen vroegen zich af: was dit een toevalstreffer, of kan ze echt iets? Daar heb je opeens mee te maken. Het verhaal van mijn familie vertellen, wil ik overigens blijven doen. Dat heeft me gevormd tot wie ik nu ben. Na een expositie kwam er eens een meisje van 15 jaar naar me toe. Ze zei: ik kom ook uit zo'n gezin, maar dat begrijpt niemand. Dat vind ik nog altijd het mooiste compliment dat ik heb gekregen."

Volledig scherm De moeder van Tahné figureert in 'Het morgentoilet'. ,Het is onduidelijk of de dag hier begint, of juist eindigt. Dat heb ik willen benadrukken', zegt Kleijn. © Tahné Kleijn

Kleijn, die nog steeds in Helmond woont, exposeert op dit moment op twee locaties. In Gorssel, waar het grootste Nederlandse museum voor modern realisme is gevestigd, kunnen mensen haar eerste fotoreeks bekijken. In Fort Sabrina in Heijningen is het meest recente werk van Kleijn te zien. ,,Er werd me gevraagd iets met het thema water te doen. Tijdens de watersnoodramp vielen er veel slachtoffers in Heijningen. Ik heb dat op mijn manier proberen te vangen, door het alledaagse van die tijd, onder water te fotograferen. Toen het water binnenstroomde, ging ook het theeservies om. De vissen zwommen door de huizen. Het viel niet mee om onder water te fotograferen, maar ik ben blij dat het is gelukt."

Volledig scherm Een van de foto's die Tahné Kleijn maakte over de watersnoodramp. ,,Het viel niet mee om alles onder water op zijn plek te houden." © Tahné Kleijn

Ook in haar thuisstad zijn de foto's van Kleijn binnenkort te bewonderen. De twintiger leidt een foto-project, dat in opdracht van voormalig wethouder Frans Stienen werd gemaakt. ,,We hebben foto's gemaakt in alle dertien Helmondse wijken. Met al die verschillende inwoners. Er komt dit jaar nog een expositie in de stad", vertelt ze.

Volledig scherm Een van de foto's die Tahné Kleijn maakte over de watersnoodramp. De vissen zijn echt en zwommen rond tijdens de totstandkoming. © Tahné Kleijn

Hoe de toekomst van Kleijn er zelf uitziet? ,,Je wordt telkens talent genoemd. Op een gegeven moment wil je bij de gevestigde orde horen. Ik zit daar nu, denk ik, nog tussenin." Ze hoopt overigens dat ze in de nabije toekomst niet meer wordt gezien als 'die kunstenares uit Helmond'. Er zou in haar carrière iets fout gaan, als ze niet vaker buiten de stadsgrenzen zou exposeren. ,,Ik houd van deze stad, en hoef er niet weg. Maar ik vind dat de kunst hier te weinig wordt omarmd door de politiek en de gemeenschap. Voor een werkruimte betaal ik vier keer zoveel als in Eindhoven. Hoe kan dat nou? Dan moet je het niet gek vinden dat de jeugd hier wegtrekt."