Live! Aan het Kanaal wil weer leven krijgen in de Beek en Donkse brouwerij

Daarom heeft de uitbater van café Thuis de handen ineengeslagen met café de Tapperij en stichting de Teugelders, om aankomend weekend ‘Live! Aan het Kanaal’ op touw te zetten.

Het idee voor een nieuw, muzikaal evenement stamt al van voor de coronaperiode. Toen organiseerden verschillende ondernemers ‘Laarbeek Live’ en ‘Splash’. Maar door de pandemie is er volgens Ton van Berlo de klad in gekomen.

,,Evenementen stonden op een laag pitje en organisaties gingen uit elkaar”, zo blikt Van Berlo terug. ,,Op een gegeven moment werd er niks meer georganiseerd. Je kunt ervoor kiezen om het zo te laten, of om Beek en Donk weer te laten bruisen.”

Niet achterblijven

Dat laatste is voor Van Berlo als uitbater van café Thuis natuurlijk ook belangrijk. ,,Daarom neemt de horeca nu het voortouw. Samen met café de Tapperij en stichting de Teugelders hebben we de handen ineen geslagen om iets nieuws te organiseren. Dan hoeven onze dorpelingen niet meer uit te wijken naar andere plaatsen. In andere dorpen in Laarbeek kunnen ze ook iets organiseren. Dan kunnen wij niet achterblijven.‘’

Zaterdag zal het tweedaagse muziekevenement ‘LIVE! Aan het Kanaal’ worden afgetrapt met een coverband. ,,Zij spelen vooral muziek uit de jaren 70 en 80. Toto, ABBA, U2; alles komt voorbij. Zondag is er een middagprogramma voor het hele gezin, met verschillende optredens, de kop van jut en een zweefmolen.”

Ik zie het al helemaal voor me, we hebben er helemaal zin in Ton van Berlo, Mede-organisator Live! Aan het Kanaal

Het klinkt allemaal als muziek in de oren. Maar het organiseren van het evenement ging niet zonder slag of stoot. ,,De gemeente is makkelijk geweest qua vergunningen, maar het is heel moeilijk om een goede locatie te vinden in Beek en Donk. Als we eens iets organiseren, krijgen we al gauw kritiek van buurtbewoners. Wat mij betreft blijft de mooiste locatie het Heuvelplein, maar je merkt dat de omgeving daar niet op zit te wachten.‘’

Koffie of water

Daarom wijkt de club nu uit naar de Dijkstraat, ter hoogte van de Beekse Brug. Of de bewoners daar ook moeilijk doen? ,,Totaal niet. Zij staan altijd klaar om ons te helpen. Zelfs als we koffie of water nodig hebben, springen zij meteen in de bres. Daar zijn we heel blij mee. Zo kunnen we een heerlijk evenement neerzetten. Lekker aan het kanaal, helemaal zomers.‘’

Met een evenemententerrein dat dus gelegen is aan het water neemt de organisatie extra maatregelen om alles veilig te laten lopen. ,,Dat vinden we zelf ook belangrijk om dat te doen. Zo zorgen we dat alles wordt afgezet. Je kunt het kanaal echt niet in. Daarnaast vinden er geen activiteiten meer plaats in het water.‘’

Met het goede weer in aantocht hoopt Van Berlo en co op een leuke opkomst. ,,Ik zie het al helemaal voor me, we hebben er helemaal zin in. Met onze locatie hopen we op een driehonderd bezoekers per dag. Ik denk dat er zeker genoeg animo is in Beek en Donk. We merken dat het rond gaat, dat erover gepraat wordt. Daar maken wij ons dus absoluut geen zorgen over.”

Live! Aan het kanaal is zaterdagavond vanaf 20.00 uur en zondag van 14.00 tot 20.00 uur.