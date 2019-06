Livoc koestert die ene gouden dag nog altijd

Het recreatieve toernooi om de Plekkers Cup is vooral ook een weerzien tussen coryfeeën van het organiserende Livoc. En daar heeft de club er de nodige van. Een kleine twintig jaar geleden schopten de Liesselnaren het zelfs tot de tweede divisie. En hoofdrolspelers van toen zijn nog vaak bij de club te vinden. Werner Geboers (44) maakte in die hoogtijdagen furore als middenaanvaller en is na een absentie zelfs terug in het eerste. Op een zonovergoten pinksterzondag blokt en serveert hij als vanouds tijdens de Plekkers Cup. Ook toenmalig coach William Norp neemt deel. Hij herinnert zich een equipe met sterke persoonlijkheden. ,,De oude rotten hield de wind er goed onder.” Livoc kreeg een kwaliteitsimpuls toen buurman Forto uit Deurne ophield te bestaan, weet Liesselnaar Geboers nog. ,,Forto had veel goede jeugdspelers, die naar ons kwamen.” Dat zorgde voor een goede mix tussen routine en jonge honden. Livoc wist op te rukken naar de tweede divisie. In een promotiewedstrijd was Livoc een club uit Vlijmen de baas, waardoor de bescheiden Liesselse vereniging ineens bij de elite van het amateurvolleybal hoorde. Geboers: ,,We deden het uit liefhebberij, maar de winnaarsmentaliteit was enorm.”