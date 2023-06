Luc en Marijn maken serieus werk van sneakerpassie

VELDHOVEN - Toen Marijn van der Heijden en Luc Kerremans afstudeerden aan het Sint Lucas was hun idee niet om een sneakerwinkel te openen. Toch openden de twee vrienden begin deze maand naast hun webshop de sneakerstore Hyped Pair in de Citypassage.

Ze verkopen er exclusieve sneakers: Adidas Jeezys, Nike Jordans, Nike Dunks en New Balance; schoenen die populair zijn bij de jeugd. Ze staan gesealed in de winkel zodat ze schoon blijven voor degene die ze koopt. In een vitrine staat steeds een ander collector’s item tentoongesteld.

Eerder hadden de Veldhovense vrienden al twee keer een pop up store in het Citycentrum en dat liep rond kerst 2022 zo goed dat ze met de makelaar regelden dat ze langer konden blijven zitten. Kerremans: ,,We kregen allemaal berichtjes van mensen of we langer konden blijven.” Toen begon het idee te borrelen om zich echt te vestigen in het centrum.

Lotingen

Het begon allemaal met Kerremans passie voor sneakers dat leidde tot het verzamelen van bijzondere sneakers. ,,Ik ging voor de winkel in de rij liggen en deed mee aan lotingen voor exclusieve sneakers. Na een paar maanden besmette ik Marijn daar ook mee.” Meer dan een hobby was het op dat moment nog niet. De vrienden hadden een videobedrijf waarmee ze in het half jaar dat ze bezig waren aardig aan de weg timmerden tot corona kwam.

We vinden het leuk mensen de verhalen achter de sneakers te vertellen” Marijn van der Heijden, Hyped Pair

Eind 2021 besloten de mannen een webshop te starten. Kerremans: ,,Vanaf dat moment dachten we wel, we gaan er volledig voor. We dachten we kunnen vanuit onze achtergrond zelf het creatieve en de social media achter ons merk doen. Als we dat nu gebruiken om het sneakerbedrijf groter te maken en onze filmskills en onze humor erin stoppen. Dat begon na een half jaar ook echt online aan te slaan. We bezochten ook grote sneakerbeurzen om onze naamsbekendheid te laten groeien.”

Jarig

Van der Heijden: ,,We eerst dachten dat we online moesten verkopen en dat fysieke winkels steeds meer zouden uitsterven. Maar het bleek juist dat mensen vroegen of ze toch even langs konden komen. Of dan belden ze om twaalf uur ’s avonds: ‘Ik ben morgen jarig, kan je nog snel een paar komen brengen?’ En dat deden we dan. Daardoor merkten we dat mensen bij een luxe product juist graag fysiek willen winkelen. We vinden het ook leuk om mensen de verhalen achter de sneakers te vertellen. Mensen zijn heel enthousiast. Ze vinden het heel tof dat we nog zo jong zijn. Zelf misten we altijd zoiets voor jongeren in het centrum.”

Van der Heijden: ,,Fysiek verkopen is heel anders dan online, maar je leert er veel van. Het is goed dat we die sneaker events hebben gehad, dan doe je al ervaring op met live verkopen.” Kerremans: ,,Het is een grote stap van een webshop naar een winkel, omdat er altijd iemand moet zijn, maar met zijn tweeën kunnen we dat wel.”