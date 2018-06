Man steelt kratten bier uit achtertuin in Helmond

Bus in Brabant voller dan ooit: verbeter­pun­ten vooral bij busstation in Eindhoven

7:13 DEN BOSCH - Nog nooit zijn er in Brabant zo veel mensen op de bus gestapt. Vorig jaar maakten er 53 miljoen mensen gebruik van het openbaar vervoer in deze provincie. Dat betekent dat het aantal reizigers in vijf jaar met 27 procent is gegroeid.