Marco van Ginkel heeft zin om zich weer te bewijzen: ‘Het einde van vorig seizoen heeft me veel vertrouwen gegeven’

Fietsster aangereden door auto in Sint-Oedenrode, vrouw naar ziekenhuis

17:18 SINT OEDENRODE - Zondagmiddag rond een uur of vier heeft in Sint Oedenrode een verkeersongeval plaatsgevonden op de Liempdseweg. Daarbij is een oudere dame, die te fiets was, gewond geraakt.