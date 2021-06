Marco van Ginkel is eruit met PSV en gaat de club voor de vijfde keer versterken

Van Ginkel is inmiddels medisch gekeurd en gaat naar verwachting een meerjarig contract ondertekenen. De exacte voorwaarden waaronder hij en PSV elkaar hebben gevonden, zal de club evenwel pas later naar buiten brengen.

Vierde aanwinst

Hij is al de vierde aanwinst voor het nieuwe seizoen, hoewel Van Ginkel er natuurlijk vorig seizoen ook al bij was. Wat er is veranderd, is dat hij toen - net als in de winter van 2016, de winter van 2017 en de zomer van 2017 op huurbasis vanuit Chelsea overkwam. Nu wordt Van Ginkel dus voor het eerst écht contractspeler van PSV.