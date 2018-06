Meer aandacht in Helmond voor armoede en schulden

HELMOND - Helmond gaat de komende jaren extra inzetten op de bestrijding van armoede. Er wordt bijna een half miljoen euro per jaar vrijgemaakt om de meest kwetsbare mensen in de stad te helpen.

De cijfers vragen om aandacht, zoveel is duidelijk. In Helmond hebben ongeveer 18.000 inwoners risicovolle of problematische schulden. Bovendien komt een op de vijf huishoudens niet of nauwelijks rond. Het nieuwe stadsbestuur zet de komende jaren daarom nog nadrukkelijker in op de bestrijding van armoede. Een belangrijke rol daarin is weggelegd voor een zogenaamde armoederegisseur, waarvoor tachtig duizend euro per kaar is gereserveerd.

,,Het is de bedoeling dat deze regisseur volgend jaar aan de slag kan", verduidelijkt verantwoordelijk wethouder Erik de Vries. ,,Hij of zij moet de weg goed weten in de stad. Bijvoorbeeld om instellingen en organisaties met elkaar te verbinden. Er gebeurt al veel goeds, maar de samenwerking kan beter", zegt De Vries. Ook moet deze 'spin in het web' de zichtbaarheid vergroten van de verschillende hulporganisaties. ,,Zo is er het Kindpakket, dat er bijvoorbeeld in voorziet dat alle kinderen kunnen sporten. Maar we bereiken nog altijd pas vijftig procent van de mensen voor wie deze steun bedoeld is."

Taboe

De gemeente gaat jaarlijks 400.000 euro uittrekken voor de schuldhulpverlening in de stad. Nog meer jongeren worden voorgelicht over de risico's van lenen en rood staan. Ook worden mensen met schulden beter begeleid en gecoacht in hun aflossingstraject. Het doel daarvan is ook om het taboe van schuldenproblematiek binnen gezinnen, wijken en gemeenschappen te doorbreken. ,,Mensen moeten sneller geneigd zijn om hulp te zoeken", zegt De Vries. ,,Dan kun je vaak al erger voorkomen."

Daarom hoort er ook een kanttekening bij de 18.000 Helmonders met schulden, zegt De Vries. ,,Een deel daarvan heeft bijvoorbeeld een flexbaan, maar kan snel in de problemen komen als de auto of wasmachine het begeeft. Díe mensen moeten ons ook weten te vinden", vertelt de SP-wethouder. Hij pleit voor meer maatwerk. ,,Ik hoorde eerder het verhaal van een zzp'er die zijn schildersbedrijfje moest opgeven. Wat bleek: zijn busje was kapot. En dus kwam hij een uitkering aanvragen. Dan kun je ook denken: wat is nu de goedkoopste oplossing voor de gemeenschap?"

Tegenprestatie