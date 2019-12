Meer dan 2000 kilo cocaïne op weg naar loods in Brabant onderschept

LIVE/VIDEO Misdragin­gen Marco Kroon bewezen: 100 uur taakstraf

13:49 DEN BOSCH - Oorlogsheld Marco Kroon (49) is vandaag in de rechtbank van Arnhem veroordeeld tot 100 uur taakstraf wegens zijn misdragingen tijdens het carnaval in Den Bosch in maart van dit jaar. De straf is conform de eis.