Meer voetbalfans verplicht buitenspel in Helmond

Die explosieve groei verdient direct een relativering; alle stadionomgevingsverboden in Helmond werden namelijk opgelegd na de wedstrijd Helmond Sport - MVV, van 6 april jongstleden. Na dat duel op De Braak braken er relletjes uit en werd er met stenen en vuurwerk gegooid naar de politie. Op basis van beelden werd er later één omgevingsverbod ingetrokken. ,,Daaruit bleek dat de betrokkene wel aanwezig was, maar geen actieve rol had bij de incidenten", aldus een woordvoerder van de gemeente.

De gemeente Helmond legde sinds 2010 in totaal 33 omgevingsverboden op. Negen in 2012, en vijf in 2016. Na de verloren thuiswedstrijd tegen MVV (2-3) werden vijf agenten geraakt door verschillende objecten. Niemand van de politie hield daar ernstige verwondingen aan over. De 19 betrokken supporters kregen een omgevingsverbod van negen maanden opgelegd. Helmond Sport strafte de fans in kwestie ook, door zelf stadionverboden uit te delen.

Ziekenhuis

In Eindhoven werden er in de afgelopen jaargang in totaliteit zeven gebiedsverboden uitgedeeld. Allemaal aan supporters van PSV. Na de wedstrijd PSV – NAC, gespeeld op 31 maart, liep het uit de hand rondom de Elisabethtunnel. Een groep PSV-aanhangers viel daar een groep Engelse schooljeugd aan. Een begeleider en een leerling die hem wilde helpen werden geslagen. De leerling moest de nacht in het ziekenhuis doorbrengen.

Het verbod dat burgemeester John Jorritsma heeft opgelegd, voorziet erin dat het zevental supporters niet in de omgeving van het Philips Stadion en delen van het centrum mag komen op wedstrijddagen. ,,Al deze verboden gelden momenteel onverkort", zegt de gemeente Eindhoven in een reactie.

Stadionverbod

Er werden geen gebiedsverboden opgelegd aan fans van FC Eindhoven. ,,Dat is ook nog nooit gebeurd", zegt een woordvoerder van die club. Wel deelde de eerstedivisionist in samenspraak met de KNVB dit jaar een stadionverbod aan een supporter uit, na een vechtpartij rond een thuiswedstrijd. In totaal hebben vijf supporters van FC Eindhoven een landelijk stadionverbod.