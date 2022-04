Menselijke maat overheerst in Kempische Johannes Passion

met video Minder angstige patiënt én een chirurg die beter opereert: muziek in de operatieka­mer helpt

Muziek in de operatiekamer helpt: de chirurg opereert beter en de patiënt is relaxter, zo blijkt uit onderzoek. En nee, het maakt niet uit of je Suzan & Freek of Beethoven draait.

15 april