Mental Theo weet wel wat een feestje is en Jackie Groenen kan zo de hoofdrol spelen in Peaky Blinders

Phi­lips-top­man Frans van Houten: ‘Artsente­kort kan opgelost worden met specialist op afstand’

11:24 CHICAGO - Een specialist die op afstand een patiënt helpt, met assistentie van een verpleegkundige ter plekke. Volgens topman Frans van Houten van Philips kan deze trend, die in Amerika al vaker zichtbaar is, ook in Nederland helpen. „Het zou een oplossing voor het artsentekort in bijvoorbeeld Zeeland kunnen zijn.”