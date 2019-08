Mijlpaal voor Mobicep, La Fuente dagje op pad met zijn ‘founders’

DNA-spoor leidt naar Eindhoven­se verdachte (26) twee jaar na plofkraak Albert Heijn in Nuenen

16:35 NUENEN/EINDHOVEN - Een 26-jarige Eindhovenaar is woensdagochtend gearresteerd als verdachte bij een plofkraak in de Albert Heijn aan de Parkstraat in Nuenen van twee jaar geleden. Zijn DNA-sporen werden door de recherche gevonden, wat leidde tot een aanhouding in zijn woning.