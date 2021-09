Na de bevrijding was PSV niet meer de oude; leden kwamen om in de oorlog, maar ook helden stonden op

EINDHOVEN - Als na de bevrijding van Zuid-Nederland in september 1944 de balans kan worden opgemaakt, blijkt dat ook een voetbalclub als PSV gehavend uit de oorlog is gekomen. In diverse teams zijn plekken vrijgevallen omdat spelers zijn omgekomen in kampen of door ander oorlogsgeweld. Er zijn echter ook helden opgestaan.