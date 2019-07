Na zonneschijn komt regen in Brabant, vliegverkeer Eindhoven Airport stilgelegd door onweer

Tour de France LIVE | Nog altijd geen officiële klassemen­ten van organisa­tie

18:51 De negentiende etappe van de Tour de France, een zware Alpenrit over de Iseran, kende vandaag een bizarre ontknoping. De wedstrijd werd stilgelegd wegens hagel en ijs in de afdaling. Volg de ontwikkelingen in ons liveblog hieronder.