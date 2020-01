Nick Cave in Eindhoven indrukwekkend in gesprek met zijn publiek

Portret Henry Pfaff al 5 jaar vermist: hij deed voor niemand een stap terug

27 januari EINDHOVEN - Het is inmiddels 5 jaar geleden dat de familie van Henry Pfaff hem voor het laatst zag. Na een ochtend fitnessen in het Klokgebouw moet de 25-jarige Eindhovenaar met een beetje tegenzin even naar een afspraak. 'Ben zo terug mam'.