Niet afsnijden, wel binnendoor bij Beekloop

"Hoe moeten we nu?", vraagt een rood aangelopen man hijgend aan een mederenner. Zelfs voor wie al jaren deelneemt aan de Beekloop, een tweejaarlijkse recreatieve loop van 4,8,12 of 16 km, was even wennen door het nieuwe parcours. "Helemaal buitenom richting het Ketelhuis", luidt het antwoord. "Kunnen we niet afsnijden?", oppert hij lachend. Dat betekent uiteraard diskwalificatie; wie de finish wil halen, ontkomt niet aan een stukje binnendoor.