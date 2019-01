Nieuw jeugdfestival in Helmond; twee dagen feest op Berkendonk

3.500 bezoekers

Het Berkendonk Festival moet een tweedaags evenement worden, in het weekend van 22 en 23 juni. Geert Blenckers zegt namens de organisatie dat er een bedrag van 50.000 euro subsidie was aangevraagd. ,,En dus zullen we wel terug naar de tekentafel moeten. Onze begroting moet passend zijn", legt Blenckers uit, namens Helmond City Events. Eerder was hij een van de drijvende krachten achter het verdwenen Impact Festival. ,,We willen weer iets voor de jeugd doen. Er gebeurt simpelweg te weinig in de stad. Tegelijkertijd moet het laagdrempelig blijven. En zowel iets doen voor de jongste jeugd, maar ook voor de wat ouderen. Doel is om jongeren zélf het festival te laten organiseren, uiteraard met professionele begeleiding.” Berkendonk wordt een dag ‘gereserveerd’ voor jongeren. Er wordt dan gerekend op ongeveer 3.500 bezoekers. ,,Voor die andere dag zijn we met een andere partij in gesprek. Zo kun je ook een hoop kosten delen”, weet Blenckers.