Nieuwe EP van Eindhovense muzikant Ferdous: ‘Ik heb niet toegegeven aan de stilte’

Zijn liefde voor muziek werd aangewakkerd toen hij nog jong was en met zijn familie naar Bollywoodfilms keek. Met de jaren ging zijn interesse voor muziek - met name hiphop en R&B - steeds verder. Tot hij op zijn vijftiende Daft Punk ontdekte. ,,Toen werd ik intens verliefd op muziek. Ik wilde ineens alles horen wat er maar bestond. Toen besloot ik ook: ik wil muzikant worden. Ik kon mijn gevoel vertalen in muziek, mezelf uitdrukken zoals ik dat op geen andere manier kon. Dat voelde magisch.’’

Levensverhaal

Inmiddels heeft de Eindhovense muzikant zich volledig gestort op de muziek om nu, bijna dertig, zijn tweede EP te presenteren. Doors, zoals die, en het vertelt zijn levensverhaal. ,,Eigenlijk is het een verzameling van momenten waarop ik me op mijn slechtst of juist op mijn best voelde, vertaald in meerdere stijlen; de stijlen die ik gaaf vind. De ene keer is de muziek uplifting, de andere keer juist duister en stil. Nu voel ik me eindelijk vrij van ‘het niet lekker in mijn vel zitten’; alle puzzelstukjes vallen samen en dat uit ik in mijn muziek. Dat is superfijn, ook omdat ik eindelijk durf uit te komen voor wat ik gaaf vind. Ik heb geen behoefte om loyaal te zijn aan één genre.’’

Het artwork van zijn EP heeft ook een speciale betekenis voor hem. ,,Het laat mijn Afghaanse achtergrond zien. Het is onderdeel van wie ik ben en waar mijn muziek vandaan komt.’’

Quote Ik vind het nog steeds moeilijk om ‘Doors’ terug te luisteren Ferdous Dehzad

Het schrijven, produceren, opnemen, mixen, masteren; alles doet hij zelf. De EP is echt van hem, en dat maakt de muzikant trots. ,,Ik heb iets moois gemaakt dat ik kan delen met anderen. Het is ook echt mijn ding. Tijdens de lockdown kon ik dingen blijven maken waar ik me goed bij voelde. Ik heb niet toegegeven aan de stilte, zonder contacten of prikkels. Daardoor heb ik veel tijd kunnen stoppen in de EP. Natuurlijk zou ik het ook leuk vinden om samen te werken, vind ik het ook fijn om zelf de controle te hebben. Het is nu echt van mij.’’

Slechtere periodes

Met trots beluistert Dehzad zijn EP terug. Maar ondanks dat hij trots is op wat hij heeft gemaakt, doet het hem soms nog wel pijn om nummers uit de slechtere periodes van zijn leven terug te horen. ,,Ik vind het nog steeds moeilijk om Doors terug te luisteren. Dat heb ik geschreven op een moment in mijn leven waarin ik alles opnieuw moest uitzoeken. Ik wist niet wat ik wilde doen met muziek of wat voor sound ik wilde gebruiken. Ook was ik herstellende van een operatie aan mijn rug. Uiteindelijk heeft het best lang geduurd voor ik mezelf terug had gevonden.”

Nu voel ik me weer goed, maar het is wel gek om terug te horen. Dan denk ik wel eens: ‘Damn, ik kan niet geloven dat ik het toen zo lastig had.’’ Maar ook is Doors het nummer waar hij het meest trots op is. ,,In 2018 heb ik dat nummer al gemaakt. Toen ging ik experimenteren met muziek maar ik voelde me toen niet comfortabel genoeg om het uit te brengen. Het is best wel persoonlijk. Maar nu voelt het goed om het uit te brengen. En daar ben ik trots op.’’

Dromen

Wat te toekomst hem brengt? Daar durft Dehzad zich niet over uit te spreken. ,,Ik heb altijd geleerd om niet te ver vooruit te denken,’’ zo vertelt hij. ,,Dat is altijd zo gegaan, ook bij vorige projecten. Het voelt fijner om te focussen op wat ik nu doe.’’ Maar, dromen zijn er wel. Zo hoopt hij dit jaar meer te releasen en zich te focussen op een groter project. ,,Een eerste album of een mixtape bijvoorbeeld. Of een show. Ik zou zó graag shows willen geven. Al twee jaar zit ik thuis te werken. Nu zou ik wel wat feedback van mensen willen; dat heb ik heel erg gemist.’’

Volledig scherm Ferdous: 'Ik heb altijd geleerd om niet te ver vooruit te denken.' © Nick van Tiem