Nieuwe super Budel dichterbij

DEN HAAG/BUDEL - De gemeente Cranendonck leed donderdag tijdens een spoedzaak bij de Raad van State een gevoelige nederlaag in een conflict over een supermarktplan aan de Nieuwstraat in Budel. Rechter en staatsraad Silvia Wortmann wees tijdens de rechtszitting het verzoek van de gemeente af om voorlopig geen nieuw besluit op het bezwaar van supermarktontwikkelaar Van Grunsven te hoeven nemen.

De staatsraad droeg de gemeente daarentegen op om uiterlijk 4 april een nieuwe besluit te nemen dat in overeenstemming is met een eerdere rechterlijke uitspraak over de vraag of er voldoende parkeerplaatsen bij de supermarkt zijn gepland.

De rechtbank was het eens met Van Grunsven dat honderdveertig parkeerplaatsen voldoende zijn. De gemeente is het daar niet mee eens en eist minimaal honderdzestig parkeerplaatsen. Daarvoor is evenwel geen ruimte aan de Nieuwstraat.

Tijdens de zitting zette staatsraad Wortmann levensgrote vraagtekens bij de gemeentelijke berekening van de parkeerbehoefte door Cranendonck. Volgens de staatsraad lijkt de berekening van Van Grunsven veel waarschijnlijker. Kortom: 140 parkeerplaatsen lijken ruim voldoende.

Nieuw besluit

De gemeente moet nu snel een nieuw besluit nemen en kan niet wachten tot de Raad van State later dit jaar het hoger beroep van Cranendonck gaat behandelen. Of de gemeente nog nieuwe argumenten vindt om de vergunning te weigeren, wordt 4 april duidelijk.

In ieder geval verliet ontwikkelaar Van Grunsven tevreden de rechtszaal in Den Haag. Maar de raadsman zei dat het nog geen gelopen race is. Hij verwacht niet dat de gemeente nu snel een vergunning zal verlenen omdat er behalve de parkeerproblematiek nog andere obstakels kunnen opduiken.

,,Het klopt dat de gemeente geen supermarkt aan de Nieuwstraat wil en alles erbij haalt om dat te voorkomen”, aldus de raadsman van Van Grunsven. ,,Nu het parkeren geen probleem meer is, kan de gemeente nog een ander obstakel opwerpen, zoals de archeologische waarden in het gebied. We wachten het af en zien het volgende week wel.”

Supermarkt

Overigens erkende de raadsman van de gemeente dat het vorige bestemmingsplan in principe wel een supermarkt in het voormalige tuincentrum en kringloopwinkel toelaat, maar het nieuwe plan, dat vandaag in werking is getreden, niet. Dat betekent dat Van Grunsven alleen kans heeft op een supermarkt als de gemeente op basis van de eerste aanvraag een beslissing moet nemen.