Novadic ziet druggebruik onder jongeren dalen door corona

EINDHOVEN Een pilletje slikken is leuk, volgens veel jongeren. Maar niet als je gedwongen thuis zit, bij de ouders op de bank. Dat is volgens verslavingsinstituut Novadic Kentron waarschijnlijk de reden dat drug-consumptie onder jongeren in de coronacrisis terugvalt. Probleemgebruikers grijpen nu echter alles wat ze te pakken kunnen krijgen, zo lijkt het.

Novadic was erg benieuwd naar de effecten van de crisis op het druggebruik, zegt preventiewerker Alex van Dongen. Een eigen onderzoek door medewerkers onder hun klanten leverde verschillende beelden. ,,Er was alle reden om een toename te vrezen”, aldus Van Dongen. ,,Jongeren zitten thuis, zonder afleiding. Geen school, geen uitgaan, niet buiten bij je vrienden zijn. Dat werkt verveling in de hand en wellicht dat ze die zouden verdrijven met drugs. Het tegendeel lijkt het geval. Juist de groep van jonge en beginnende gebruikers doet dat samen; slikken doe je in de kroeg of de club, jointjes rook je met vrienden op een hangplek. Beiden kan niet, en ze laten het achterwege.”

Quote Pilletje slikken doe je in de kroeg of de club, jointjes rook je met vrienden op een hangplek. En dat kan nu niet Alex van Dongen, Novadic-Kentron

Van Dongen ziet als de coronacrisis is ingedamd ‘geen golf verslaafden op ons afkomen die uit de crisis is ontstaan’. Sterker: ,,Ook experimenteren, het eerste jointje of pilletje, doe je samen, in een groep. Ook dat wordt nu uitgesteld.”