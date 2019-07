Nuenen wil uitpakken met huldiging als Steven Kruijswijk podium haalt in Ronde van Frankrijk

Niet alleen de eindoverwinning maar ook een podiumplaats is reden voor een feestje, laat de Nuenense wethouder Joep Pernot donderdag desgevraagd weten.

,,Als Steven Kruijswijk het podium haalt in Parijs is dat een geweldige prestatie. We laten we dat niet zomaar voorbij gaan. We pakken dan groots uit en hij zal in principe gehuldigd worden’’, zegt de wethouder.

Met nog drie zware bergritten voor de boeg staat Kruijswijk op de derde plaats van het klassement. Zeker zes renners doen nog volop mee in de strijd om de podiumplaatsen.

Ouders

Kruijswijk woont tegenwoordig in Monaco maar groeide op in Nuenen. Zijn ouders wonen nog in het dorp.

Vanwege de veelbelovende prestaties in Frankrijk heeft de gemeente deze week contact gezocht met de ouders van Kruijswijk en voorzichtig geïnformeerd naar de mogelijkheden van een huldiging.

Of Kruijswijk gehuldigd wil worden en of het past in zijn schema is nog niet duidelijk. Het is bekend dat hij na de Tour voor meerdere criteriums naar Nederland komt.