Olympic Moves als stimulans voor schooljeugd

Winkeliers in Eindhoven en Waalre slaan alarm over nepgeld Ali Express

16:27 EINDHOVEN/WAALRE - Op verschillende plekken in de regio is deze week geprobeerd om te betalen met vals geld. Onder winkeliers bestaat het vermoeden dat het gaat om nepgeld dat oplichters voor een prikkie kopen op de Chinese online marktplaats Ali Express. Voor minder dan 2 dollar is een stapeltje nagemaakte eurobiljetten te koop.