Ook het asielzoekerscentrum heeft een eigen prikstraat: ‘Alleen al de taalbarrière maakt het anders’

Het is rustig, vindt de arts die deze ochtend in het schoolgebouw op het uitgestrekte terrein van het AZC in Budel mensen na hun vaccinatie een kwartier lang in de gaten houdt. ,,Nog maar één is er flauwgevallen", merkt ze droogjes op. Tijdens de eerste vaccinatieronde in juni was het warm en waren er bijzonder veel mensen, waardoor gretig gebruik is gemaakt van de aanpalende kamer met bedden. Deze keer blijft het er nagenoeg leeg.