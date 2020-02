Op zoek naar de hipste carnavalsoutfit

EINDHOVEN - Yes! Carnaval staat voor de deur. Maar wat trekken we dit jaar aan? Terwijl bij de een het pekske al weken klaar hangt, gaan steeds meer feestgangers pas in de laatste week op jacht naar een outfit.

Drukte en stress, zo kan die laatste week voor carnaval het beste beschreven worden. Nu het moment nadert dat de polonaise wordt ingezet, slaat de angst bij menig liefhebber om het hart. Wat moet ik aan? En vooral: Houd ik het origineel of ga ik mee met de massa?

,,In de laatste dagen voor het feest der feesten lijkt het wel alsof iedereen denkt dat de wereld vergaat, omdat carnaval eraan komt. De winkel staat dan helemaal vol”, vertelt Hein Wouters van Robbies Feestkleding in Hoogeloon. ,,Dit zorgt voor grote drukte.”

Ook Eliëtte de Haas van Feestwinkel ’t Snabbeltje verwacht de komende dagen het hoogtepunt, vanaf begin februari ziet ze de carnavalskoorts langzaam oplopen. ,,We richten ons vooral op studenten en die komen allemaal pas in die laatste week”, weet De Haas.

Amber Alberti uit Nijmegen bewijst dat niet elke student uitstelgedrag vertoont. Ze is alvast aan het shoppen. Niet voor zichzelf, maar voor haar zusje: ,,Ik zoek een hippie-shirt. In Nijmegen hebben we weinig feestwinkels en ik studeer in Eindhoven. Zelf ga ik ook carnavallen, maar ik heb nog geen flauw idee wat mijn outfit wordt.”

Film

Vorig jaar was carnaval voor velen een film waarin zijzelf een rol vertolkten. De kostuums van de immens populaire Netflix-serie La Casa de Papel waren niet te missen. Jolanda van Heugten van carnavalswinkel De Ballon in Helmond ziet dat voor de komende dwaze dagen personages uit films en series ook weer populair zijn, maar de hype rond de herkenbare rode overalls met Dalí-maskers lijkt dit jaar mee te vallen.

Jan de Wit van carnaval.nu, een website met fysieke winkels in Eindhoven, Helmond en Deurne, onderschrijft die mening. ,,Het is nog even afwachten. Dit jaar zijn er minder duidelijke trends, lijkt het. Wat het zeker wel weer goed doet, zijn de foute trainingspakken”, aldus De Wit.

Bij de Fop & Feestwinkel in Valkenswaard gaan ook veel foute kostuums over de toonbank, merkt eigenaar Geert Jansen op. ,,Luxe jassen verkopen wij altijd veel, mensen kiezen hierbij vaak een vrolijke pet of bijpassende hoed. Piraat en politie zijn onverminderd populair. Dit jaar zien we ook veel panterprint-items de deur uit gaan. Dit komt omdat je dat ook in het gewone straatbeeld steeds meer ziet”, zegt Jansen.

Natuurlijk gaat niet iedereen pas in de laatste dagen op zoek. Ook nu zijn er al genoeg feestbeesten in de winkels te vinden. In Feestwinkel ’t Snabbeltje zoekt Huub Verwer uit Geldrop tussen de kleurrijke rekken naar een geschikt kostuum: “Ik denk dat ik voor een paar lederhosen met bijpassende sokken ga. Thuis heb ik nog een boevenpak en ik ga ook nog een onesie halen.”