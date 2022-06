Ouderwets veel sier en entertainment op 25-jarig Atmoz in Eindhoven: ‘Het wordt over de top’

Komende zaterdag eindelijk de herkansing: Happy Music for Happy People . De 25e verjaardag van festival Atmoz. Dat had vorig jaar gevierd moeten worden, maar: corona. Maar overmorgen kan het weer: aan het water van De IJzeren Man in Eindhoven gaan de bezoekers even terug in de tijd.

Het ontstaan van dancefeest Atmoz voelt als een eeuwigheid geleden, maar als de Belgische Pat Krimson er aan terugdenkt, komen de herinneringen direct naar boven. De DJ/producer bedacht het concept in de jaren negentig. Beter gezegd: op 21 december 1996 trapte Krimson af. Op die dag zag Atmoz, onder het motto Happy Music for Happy People, in België het licht.

Partybussen met Nederlanders

Sexy dansers, straffe decors en typische Atmoz-dj’s maakten de sier in de Hasseltse club Ritz: de Belgen genoten met volle teugen van de extravagante atmosfeer. Het bleek een succesnummer, waarna in 1998 ook club La Forza in Vosselaar er aan moest geloven, op 65 kilometer afstand van Hasselt. ,,Je kunt maar op één plek tegelijk zijn, maar toch nam ik het risico. Het bleek een goede move te zijn. Atmoz werd groter, nog groter en nóg bekender.”

Quote De vrouwvrien­de­lij­ke muziek, met veel vocals, viel erg in de smaak Pat Krimson, DJ, bedenker Atmoz

Inmiddels wisten partybussen - gevuld met Nederlanders - de weg naar Vosselaar prima te vinden. ,,Dat waren vooral mensen uit de omgeving van Valkenswaard, Eindhoven en Budel”, herinnert Krimson zich. ,,De sound van de harde Belgische trance- en jumpmuziek was een stukje steviger dan de Hollanders gewend waren. Ik denk dat zeker veertig tot vijftig procent van de bezoekers in Vosselaar in die tijd uit Nederland kwam. De vrouwvriendelijke muziek, met veel vocals, viel erg in de smaak.”

Reünie-avond

In 2004 doofde de vlam van de clubavonden, waarna die even later toch weer opflakkerde. Dat deed René Smeets, oprichter en eigenaar van evenementenbureau Minority Events. Hij kwam in 2012 in contact met resident-dj Daniel June, waarna het idee ontstond om een Atmoz reünie-avond in Eindhoven te organiseren. De avond mondde uit in een groot succes, en daarmee was de toon gezet. De typische entourage en relaxte muziek werkte als een magneet, zowel voor Nederlands als voor Belgen.

Later volgden er in Nederland ook festivals en tal van clubavonden – indoor en outdoor. En iedere keer trok de organisatie het herkenbare blik met Atmoz-dj’s open. Dj’s als Pat Krimson, Nico Parisi, Sven Lanvin, Gert Corvers en Daniel June dragen de Atmoz-vaandels – jaren later – nog steeds met trots. Zaterdag zijn die ambassadeurs er ook bij: als dj én bezoeker.

Steltenlopers en acrobatiek

Medeorganisator Smeets kijkt er naar uit: hij ziet De Ijzeren Man zaterdag vollopen. Het festival is uitverkocht: duizenden muziekliefhebbers bemachtigden een kaartje. ,,Zij kunnen rekenen op veel sier en entertainment, daar stonden de oude clubs bekend om. Dansers en danseressen, steltenlopers, dragqueens, acrobatiek: het wordt over the top. Met Atmoz-hits van alle tijden.”

Krimson krijgt er nu al kippenvel van. Het was jarenlang keihard werken: om de clubs draaiende te houden en de muziek, uitstraling en het imago van Atmoz vorm te geven. ,,Dat Atmoz altijd blijft leven, is ongelooflijk mooi. De community groeit nog steeds. Daarbij treedt verjonging op: het gros van het publiek is nu tussen de 25 en 45 jaar oud”, merkt hij op. Daar is hij maar wat blij mee, ‘anders moest ik gaan optreden in rusthuizen hè’, vertelt hij lachend.

Quote De muziek bouwt op, valt stil, dan komt er een break, en dan volgt een nieuw hoogtepunt Pat Krimson

Hij vindt het nog steeds lastig om de typische sound van Atmoz-muziek te omschrijven. ,,Al hoor je het onmiddellijk, in de basslijn. De muziek bouwt op, valt stil, dan komt er een break, en dan volgt een nieuw hoogtepunt.” Het is een kwestie van veel die muziek horen om het te herkennen, weet Krimson. Op de IJzeren Man zal daar in ieder geval zaterdag geen misverstand over bestaan.

Volledig scherm Atmoz staat bekend om zijn kleurrijke aankleding, sfeervol uitgedoste dansersssen, steltenlopers en acrobaten. © Hank Kooijmans