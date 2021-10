Over vers gezaagd hout en sympathieke robotjes

In diezelfde tijd is het een vaste waarde geworden tijdens de DDW. En wordt er juist daar gedaan wat de Eindhovense designweek zo speciaal maakt: de vormgever zet de deur van zijn werkplek open voor de bezoeker en vertelt over zijn laatste projecten of producten. Dat is iets wat je vrijwel op een geen enkele ander designevenement vindt en dat maakt Sectie-C tot een geliefde locatie voor de gemiddelde DDW-bezoeker.

Flooting Lights

Wat die nu tegenkomt is onder meer een fijn overzicht van Studio VanTot, die al een werkplek hebben op Sectie-C, maar nu het expositiegebouw Club-C tot hun beschikking hebben. Naast wat oudere lichtprojecten en het bijzondere Sunseeker, tonen ze er nu ook hun laatste Flooting Lights en dat maakt indruk, door de ogenschijnlijk simpele bevestigingsmethode, maar vooral door de vele toepassingsmogelijkheden.

In de hal achterin het terrein, waar je gewoonlijk op ontdekkingsreis kon, is er nu een ietwat afstandelijke en tegelijk ook tamelijk commercieel ogende presentatie. Erg goed is daarentegen wel het project ‘Het leven van de badkamermat’. Dat gaat in beginsel helemaal nergens over, maar is uiteindelijk een heerlijk filosofisch verhaal.

Rondslenterend, kruip-door-sluip-door, kom je dan plots Rene Siebem tegen. Die in zijn heerlijk naar vers gezaagd hout ruikende werkplaats, met liefde vertelt over de wondere weg die hij heeft afgelegd naar wat hij het liefste doen: mooie dingen maken met hout. En intussen niet alleen krukken maakt die een verlengde lijken te worden van de wervelkolom, maar ook carte blanche krijgt om een keuken te maken. Dus nee, veel tijd had hij eigenlijk niet, maar tja, de DDW… Typisch een Sectie-C-man.

Technologie en activisme

De voorbije drie edities stond de Graduation Show van Design Academy Eindhoven in de voormalige melkfabriek van Campina - nu De Caai genoemd - maar dit keer is het Manifestations dat er de toon zet. En dat heeft meer dan uitstekend uitgepakt. Curator en organisator Viola van Alphen heeft wederom een keur aan kunstenaars en vormgevers bijeengebracht die op het grensvlak van technologie, design en activisme de wereld bevragen of becommentariëren. Van Alphen heeft een zwak voor mensen die zich bekommeren om de wereld, is zelf vrijwilliger bij de Emmaus, en heeft een ruimte van de voormalige fabriek vrijgemaakt voor die instelling.

Maar daarnaast wordt de bezoeker geconfronteerd met bijvoorbeeld kleine wandobjecten van Adinda de Kousemaker. Die is vorig afgestudeerd aan de academie in Utrecht en maant met haar serene, interactieve werken tot rust. En dat laatste zie je opvallend vaak terug op deze editie van Manifestations. Er zijn veel projecten die handelen over stilte, rust, of contemplatie. Zoals Kieran Hinde, die met ‘499 seconds ago’ je laat verstillen en weer in aanraking laat komen met ; natuurlijk’ licht. Dat lijkt logisch, maar dit project, met de drie rustig rondrijdende, sympathieke robotjes, maakt duidelijk dat dat helemaal niet zo is.

Algenjas

Daniëlle Ooms, die een aantal jaren terug indruk maakte met een jurk, gemaakt van appels, is nu present met een doorzichtige kunststof jas die - dankzij de algen die er in zijn verwerkt - licht kan geven als je lichtjes over het materiaal strijkt. Past naadloos op een expo als Manifestations.

