Overdonderend intense Brave New World

Je hebt ovaties en ovaties. Deze is niet alleen lang en intens, maar draagt ook een vracht ontlading in zich. Opluchting. De sfeer in wat een blik in de toekomst lijkt te zijn in deze versie van Brave New World is dan ook beklemmend. De wereld zoals wij die maken, is er een van een zich verwijdende en verdiepende kloof tussen have nots en über rijken. Laten we zeggen Pikety. Meng dat met het obsessieve vergaren van data, als de hedendaagse goudkoorts. En ondersteun dat met ontregelende muziek, waar Stravinsky en Schönberg ons de weg in hebben gewezen. Blus het af met een decor van beweging, licht en scherpe teksten. Dominant is de scheidingsmuur die als een bulldozer heen en weer beweegt, waardoor afwisselend de chaotische mensenzone of de design strakke algoritme-corridor overheerst. Overrompelend veel vorm. De inhoud doet daar niet voor onder. Beklemmend is de perfectie die het einddoel is van de jagers en verzamelaars van data, waar de protocollen en de controle van die protocollen de mens tot een robot maken. En in dezelfde logica van robots mensen maken. Regisseur Guy Weizman kiest met schrijver Rik van den Bos voor de hunkering naar oprecht contact als lichtstraal in deze bikkelhard geschapen realiteit. De samenwerking tussen het Noord-Nederlands Toneel, dansgezelschap Club Guy & Roni, Slagwerk Den Haag en ensemble Asko Schönberg is voor het publiek een doorslaand succes, maar wellicht dat het overdonderde applaus toch voor een belangrijk deel de vlucht uit het voorgeschotelde unheimische toekomstbeeld is. Wellicht omdat we beseffen hoe ver we daar al in zitten.