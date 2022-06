Overweldigende vloerinstallaties in Temporary Art Centre Eindhoven

RecensieGlimmende dingetjes? No, not my cup of tea . Bling, bling? Ook niet. Liever gedempte tonen en tinten: zwart, wit, donkere grijzen of diepblauw: mooi. Maar er zijn uitzonderingen. Suzan Drummen ís er een.

De eerste kennismaking met haar overdonderende werk was op een metertje of twintig hoog. In Depot Boijmans in Rotterdam - over glimmend gesproken! - ligt op die hoogte een glazen brug waarmee je van de ene ruimte naar de andere kunt lopen. Vlak onder die glazen vloer is nóg een vloer aangebracht en daarop heeft Drummen een installatie gemaakt. Met de haar zo typerende glimmende voorwerpen als spiegeltjes, stukjes glas en fournituren. Het is een tapijt vol kleur, vorm en licht en het werkt als een dolle, want je durft amper die brug over te lopen; je wilt alleen maar kijken en je verwonderen. En dat doe je nu ook in het Temporary Art Centre (TAC) in Eindhoven waar Drummen maar liefst vijf vloerinstallaties heeft gemaakt.

Dom van Keulen

De in Heerlen geboren, nu in Amsterdam wonende Drummen (1963) legt de lat hoog en kreeg al op jonge leeftijd een ervaring die ertoe deed. ,,Op achtjarige leeftijd kwam ik voor het eerst in de dom van Keulen. Het was een overweldigende ervaring. Zoiets indrukwekkends had ik nog nooit gezien. Ik werd totaal bedwelmd en diep geraakt door de immense maat van de architectuur en het prachtige binnenvallende licht. Tien jaar later, op de academie in Maastricht, probeerde ik iets te maken met een soortgelijke impact. Dat lukte natuurlijk niet”, aldus de kunstenares in een eerder interview. Maar ze probeerde wel in de buurt te komen.

Volledig scherm Bezoekers bij een van de installaties van Suzan Drummen in het TAC. © Peter Cox

Dat doet ze in haar schilderijen en in het ruimtelijke werk. Dat doet ze overigens heel intuïtief, daarbij vertrouwend op haar waarneming en inmiddels rijke ervaring. Ze won talloze prijzen - onder meer de Koninklijke Prijs voor de Vrije Schilderkunst, in 1989.

In de grote zaal van het TAC heeft Drummen - met veel hulp - vloerinstallaties gemaakt die qua omvang enigszins overeenkomen, maar verder totaal verschillend zijn. Qua compositie, opbouw, kleur en structuur. Ja, ze doen denken aan Perzische tapijten en ja, ze hebben ook iets van caleidoscopen - dat wonderlijke speelgoed waar je eindeloos mee bezig kon zijn - en zelfs doen de tapijten denken aan kermissen, in de zin van: flikkerende lichtjes, overal wat te zien en te horen, een kakofonie aan beeld en geluid.

Betoverende werken

Het zijn vijf indrukwekkende installaties waar je gebiologeerd naar blijft kijken; naar de vormen, de kleuren, de weerkaatsingen, de overgangen, de symmetrie of juist het ontbreken daaraan. Het zijn - kortom - betoverende werken.

Ik hoop dat Suzan Drummen en de Nuenense Elvira Wersche - de maker van indrukwekkende mandala’s van veelkleurig zand - elkaar eens ontmoeten. Dat zou zomaar een waanzinnig kunstwerk kunnen opleveren.

‘In de verte, daar ginder in de vallei’, Installaties Suzan Drummen. Temporary Art Centre, Vonderweg 1, Eindhoven. Vrij t/m zon van 14-19 uur. Tot 17 juli.

Volledig scherm Suzan Drummen bij een van de installaties in het TAC. © Peter Cox