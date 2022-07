Overwinningsroes voor Russische stemmagiër in finale Vocalisten Concours

oorlog Oekraïne LIVE | Internatio­na­le conferen­tie voor wederop­bouw Oekraïne, honderden miljarden euro's nodig

In het Zwitserse Lugano begint vandaag een internationale conferentie over de wederopbouw van Oekraïne. De belangrijkste uitgangspunten daarbij worden vastgelegd in een ‘verklaring van Lugano’. Ongeveer 40 potentiële donorlanden zijn vertegenwoordigd, evenals vele internationale organisaties en financiële instellingen. De conferentie is bedoeld om internationale activiteiten te coördineren. Volgens Oekraïne zijn honderden miljarden euro’s nodig voor de wederopbouw. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.

8:54