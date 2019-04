Partij voor de Dieren wil dat Efteling stopt met ‘paardenmishandeling’

KAATSHEUVEL - Partij voor de Dieren-lid Leonie Gerritsen wil dat de Efteling per direct stopt met het gebruiken van dieren als entertainment. De aanleiding is een stunt uit de voorstelling Ravelijn, waarin een paard galoppeert met een brandend deken op zijn rug. De Efteling vindt het jammer dat de show in opspraak is. “De veiligheid van onze paarden is juist onze top prioriteit,” laat een woordvoerster weten.

Op Twitter geeft PvdD-fractievertegenwoordiger Leonie Gerritsen de Efteling er flink van langs. Ze vindt het een schande dat de Efteling paarden gebruikt als entertainment en ze laat rondrennen met een brandend deken. “De hitte van het vuur veroorzaakt stress en angst bij paarden. Dat ze er na jaren gewenning en training aan gewend zouden zijn, weten we niet. We kunnen niet met paarden praten. Van nature is het hun instinct om weg te rennen van het vuur, dus het is bizar om een act te voeren met een brandend dekje,” aldus Gerritsen.

In strijd met de Wet Dieren

Het PvdD-lid heeft een melding van de ‘paardenmishandeling’ gedaan bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Ze stelt dat de veroorzaakte stress in strijd is met de Wet Dieren Artikel 1.3.3 en Artikel 2.1. De stunt met het vuur wordt sinds 2013 uitgevoerd in Ravelijn. “Ik had de voorstelling nog nooit gezien. Een vriendin stuurde het filmpje door. Toen heb ik meteen actie ondernomen,” verklaart Gerritsen.

Quote De veiligheid van onze paarden is top prioriteit Woordvoerster Efteling De Efteling laat weten dat ze het altijd waarderen als bezoekers zich zorgen maken over het welzijn van de dieren, maar ze vinden het jammer dat het zo gaat. “We doen er juist alles aan om de paarden gezond te houden en hun veiligheid is onze top prioriteit. Alle paarden zijn ook in eigendom van de Efteling en worden regelmatig gecontroleerd door een hoefsmid en dierenarts,” legt een woordvoerster van het attractiepark uit. “Wij hanteren de strengste regelgeving binnen Europa voor al onze dieren en winnen onafhankelijk advies in over de paarden van Academy Bartels, een bedrijf dat gespecialiseerd is in paarden die gebruikt worden voor evenementen. ”

Nog nooit mis gegaan

Voor de Ravelijn show worden verschillende rassen paarden gebruikt. Het ene ras is beter voor stunts dan het andere ras. “De paarden zijn getraind op steigeren, lawaai, vuur en bijvoorbeeld ruiters met wapens. De show draait al zes jaar en in al die jaren hebben we daar veel ervaring mee opgedaan. Het nog nooit mis gegaan,” laat de Efteling weten.