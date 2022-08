Peter Gillis en Nicol geven ‘incident’ toch toe: ‘Iets gebeurd in de privésfeer’

Chihuahua’s Coco en Nina achtergela­ten in gestolen auto in Valkens­waard

VALKENSWAARD - De dierenambulance heeft maandagavond laat twee chihuahua’s uit een auto bevrijd in Valkenswaard. Uit onderzoek van de politie bleek dat het voertuig gestolen was. De kleine viervoeters zaten in ieder geval enkele uren vast.

12:17