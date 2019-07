Peter R. de Vries: ‘Boek over zaak Nicole moest er komen’

Afgelopen maandag heb ik de laatste bladzijden van het boek De zaak-Nicole van ED-journalist Max Steenberghe gelezen. Als het boek niet zo omvangrijk was geweest, had ik kunnen schrijven dat ik het in één ruk uit had gelezen, maar dat was onmogelijk.

Ik kan echter wel schrijven dat ik er afgelopen vrijdag in ben begonnen en vrijwel elk vrij moment heb aangegrepen om er in te lezen. Ik kon het bijna niet wegleggen. Mijn partner heeft het afgelopen weekeinde weinig aan mij gehad: ik was volledig door het boek en de zaak van Nicole in beslag genomen. Een méér dan voortreffelijk boek, echt chapeau.

Ik kende de zaak natuurlijk vrij goed, maar het boek heeft me desondanks talloze nieuwe inzichten gegeven, het bevat veel bijzondere observaties, geeft een bijzondere blik in de keuken van politie en OM, is enorm gedetailleerd en omspant op onderhoudende wijze vele vele jaren.

Geweldig hoe Max als fly on the wall dat allemaal heeft meegemaakt en opgeschreven. Dat is uniek.

Lijvig werk

Ik maakte in een eerdere mail een voorbehoud en schreef dat ik in de zaken van Marianne Vaatstra, Milica van Doorn, Alex Wiegmink en Nicky Verstappen een soortgelijke rol heb gehad, maar dat neem ik terug. Max' aanwezigheid bij het team stijgt daar echt nog bovenuit.

Het is een lijvig werk geworden, maar het boeit vanaf het begin tot het eind. Indrukwekkend. Dit boek moest geschreven worden! En dat is met verve gebeurd. Max heeft een levendige, aangename schrijfstijl en ik genoot - ondanks de ernst van de feiten - ook van de (verholen) humor die het boek bevat.

Het is een boek dat in mijn ogen door iedereen die bij de opsporing is betrokken - en die houdt van recherchewerk - moet worden gelezen. Een must-read. Hier valt veel uit te leren.

Het is mooi dat dit bijzondere verhaal van Nicole nu is geboekstaafd. Het is op een bepaalde manier toch een monumentje, al kan ik me ook voorstellen dat de nabestaanden er (soms) moeite mee zullen hebben.

Een dijk van een boek dat in mijn misdaadbibliotheek een heel mooi plaatsje krijgt. Hopelijk wordt het de komende tijd door nog veel meer mensen gelezen.

