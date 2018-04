Philipstopman wil zelf de klus klaren

AMSTERDAM - Philipstopman Frans van Houten gaat op voor een derde termijn van vier jaar. In die periode wil hij laten zien dat de juiste koers is gevaren en het bedrijf toekomstbestendig is.

Philips is nog niet klaar, Frans van Houten is nog niet klaar. De koers van het concern is uitgestippeld, alle pijlen zijn gericht op medische technologie. Nu is het zaak de omzet te verhogen, de winst te vergroten en de leiderspositie te bestendigen. Een klus die de topman van het 127-jarige Philips zélf wil klaren. Dat zei hij maandag in het FD.

Derde termijn

De huidige vierjarige termijn van Van Houten loopt volgend jaar af. De Raad van Commissarissen buigt zich halverwege dit jaar over een mogelijke volgende termijn, maar Van Houten heeft zich al uitgesproken: hij wil nog een termijn blijven. In november vorig jaar benadrukte hij al dat zijn taak er nog niet opzat. Tijdens een bijeenkomst met analisten, beleggers en klanten in het centrum van de financiële wereld in New York, drukte Philips figuurlijk op de reset-knop om de transformatie te benadrukken. ,,Ik ben nog niet klaar. We zijn pas halverwege de marathon", zei Van Houten. En als fervent hardloper stapt hij niet voor de eindstreep uit de wedstrijd.

Belofte

De plannen voor de toekomst zijn stevig omlijnd: de omzet moet in 2020 boven de twintig miljard euro (2017: 17,8 miljard) uitkomen en ook de winstmarge moet omhoog om het concern tot de wereldtop in de medische sector te laten behoren. Een belofte om nieuwe beleggers over de streep te trekken en bestaande te behouden.

Problemen

Elke topman die afgelopen decennia bij Philips aantrad, trof bij zijn aantreden grote problemen aan. Dat constateerde de voorganger van Van Houten, Gerard Kleisterlee, toen hij in 2011 afscheid nam als Philips-president. Ook Van Houten kreeg zijn deel. Weliswaar was er min of meer noodgedwongen focus aangebracht in bedrijf. Maar het bestond nog steeds uit drie peilers: licht, consumentenelektronica en medische apparatuur. Terwijl Kleisterlee al van mening was dat Philips zich moest richten op gezondheid en welzijn, durfde hij niet aan de lichtdivisie te komen; dat was de oorsprong van het bedrijf.

Transformatie

Van Houten toonde meer lef. Vanaf zijn aantreden in 2011 zette hij in op de transformatie naar een medisch technologisch bedrijf. Met de snel groeiende en vergrijzende bevolking is het wereldwijd de uitdaging de gezondheidszorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Dat vraagt om zorg op afstand en slimme medische informatiesystemen waarin ziekenhuizen en zorginstellingen data kunnen delen en samenwerken. In die transitie van de medische zorg zag Van Houten direct een hoofdrol voor Philips. Hij besloot de koers van Philips te wijzigen. Rigoureus maar zorgvuldig. Duizenden banen werden geschrapt, activiteiten die onvoldoende potentie hadden of niet pasten bij kernactiviteiten van Philips, werden beëindigd. Philips moest sneller. Agressiever. Strijdvaardiger. Eenvoudiger. Maar bovenal: gerichter. Hij bracht de drie divisies terug naar twee, de lichtdivisie werd klaargemaakt voor afsplitsing.

Gezondheidszorg

Twee jaar terug was het zover en ging Philips Lighting naar de beurs. Inmiddels heeft Philips het grootste deel van zijn aandelen in Lighting verkocht en de opbrengst geïnvesteerd in eigen onderzoek en ontwikkeling en de overname van medische technologische bedrijven. Het bedrijf maakt weliswaar nog steeds traditionele consumentenproducten als elektrische tandenborstels en scheerapparaten, maar houdt zich vooral bezig met de productie van hoogwaardige medische apparatuur en het leveren van medische (software)systemen. Philips is sinds enkele jaren gespecialiseerd in elektronica voor de gezondheidszorg en specialistische medische apparatuur zoals röntgen- en echo-apparatuur en katheters voor hart- en vaatziekten en apparaten voor slaapapneu. De medische activiteiten, apparaten en informatica zijn inmiddels goed voor bijna 60 procent van de omzet.

De transformatie is vrijwel voltooid en het lijkt er op dat Van Houten de juiste route heeft bewandeld. Nu moet hij laten zien dat de route leidt naar een bloeiende toekomst. Daar leent een derde termijn zich natuurlijk uitstekend voor. Dit worden zijn 'jaren des onderscheids'.