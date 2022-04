PHOOD opent met ‘de Kantine’ nieuwe locatie in Eindhoven: “Een vernieuwd en sneller concept”

Tussendoor praten Tim en Sabine je graag bij over hun tweede primeur: het ‘Phood Community Farming’-programma, welke recent van start is gegaan. “Op 5 minuten afstand van de kantine kun jij als inwoner van Eindhoven je eigen ingrediënten groeien op de Rielse Erven, samen met de buurt. We leren je alles over ecologisch verbouwen op het land én op de Caai in onze aquaponic farm. Ecologisch, ‘plantrijk’ en gezondheidsbevorderende maaltijden toegankelijk maken is al sinds dag één onze missie. Vandaag de dag zijn steeds meer Eindhovenaren bezig met gezonder eten en de bewustwording hieromheen creëren. Daarom zijn we nu deze community gestart. Het is ook nog eens hartstikke leuk: je verbouwt het samen met je vrienden, buren of familie en geniet vervolgens samen van de oogst in de nieuwe kantine of thuis.”