Pianiste Maria João Pires: een deksels mirakel met podiumangst

Haar recital werd door corona uitgesteld maar nu komt ze dan toch echt naar Eindhoven en dat mag in de krant want de kleine en frêle pianiste Maria João Pires (Lissabon, 1944) is al jaren afscheid aan het nemen van solo-optredens.

Als een rechtgeaarde antidiva heeft zij een haat-liefde verhouding met het podium, geeft niet om roem en geld maar wenst de knecht te zijn van de grote meesters. Of, zoals zij het zelf eens heeft verwoord: ‘Ik ben slechts de zender die de muziek doorgeeft.’ Dat kenmerkt een hoger doel: al zestig jaar verovert zij de wereld met haar poëtische en gepassioneerde spel. Stoppen kan zij moeilijk want ‘Musicus zijn is geen beroep, maar een missie’.

Kinderen helpen

Van haar grootvader, die het Boeddhisme bestudeerde, kreeg zij levenslessen en een dosis Boeddha in haar genen mee. ‘Muziek is niet zomaar een menselijke schepping maar komt uit het universum', luidt haar filosofie. Pires voelt diep en zoekt naar de spirituele bron.

Ook weet zij idealistische denkbeelden in daden om te zetten en vindt het belangrijk om - vooral kansarme - kinderen te verrijken door muziek. Haar project in Portugal (Belgais) met een boerderij als broeinest van kunst en ook een zuiver milieu, mislukte door financiële problemen. Tegenwoordig zet zij een kleinzoon in voor haar zaken. Pires heeft zes kinderen, vier dochters en twee geadopteerde zoons. Het laatste decennium werd zij de inspiratiebron van het Partitura-project in het Belgische Waterloo, een smeltkroes voor muziek en discussie met jonge musici. Ook met Singing Molenbeek; zangkoren voor de jeugd uit Brusselse probleemwijken.

Pires, die op haar pols een springende dolfijn liet tatoeëren als symbool van spiritualiteit, houdt van stilte en wandelt vaak in de natuur. Zij heeft een hekel aan technische oefeningen: ‘De muziek zelf zegt wel wat je moet doen.’ Haar opvallend kleine handen zijn niet geschikt voor het virtuoze pianowerk van bijvoorbeeld Rachmaninov, Liszt of Brahms. Zij specialiseerde zich daarom in kamermuziek en de intimiteit van componisten als onder anderen Mozart, Schubert, Beethoven en Chopin. En Pires onthulde menigmaal hun verpletterende schoonheid.

Oude fauteuils

Om in de grote concertzaal voor zichzelf wat huiselijkheid te creëren - ‘Thuis speel je het lekkerst’ - nam ze in het verleden vaak oude fauteuils mee op het podium, net als Sviatoslav Richter altijd een schemerlamp meenam. En Pires omringde zich op het podium ook met andere (vaak jonge) instrumentalisten, waaronder de Nederlandse broers Jussen.

Volledig scherm De Belgische pianist Julien Libeer: ,,Ik denk wel dat Pires na deze concertreeks wel snel met pensioen zal gaan.”

De Belgische pianist Julien Libeer, die vaak met haar het podium deelde, de vraag wat Pires nu precies zo bijzonder maakt. ,,Haar grootheid kan ik moeilijk verwoorden. Zij is niet zo intuïtief en spontaan als iedereen denkt. Pires werkt eigenlijk met een ‘tweetrapsraket’: er is dat oerinstinct en een volkomen uitgebalanceerde en afgeregelde techniek. Ik hoorde haar tijdens onze concerttournees twaalf avonden een Schubertsonate precies hetzelfde vertolken, tot in de kleinste details. Toch ontstond er elke keer weer een essentiële ervaring, omdat zij de diepste lagen weet te treffen.”

Met pensioen

En verder: ,,Zij is een deksels mirakel. Het klinkt misschien gek, maar ik hoor in haar voordracht ook een Portugese fado doorklinken, een diepgewortelde volkse muziekdrive. Het repertoire dat zij nu, ondanks haar podiumvrees, durft te spelen, kent zij al haar hele leven. Ik denk wel dat ze na deze concertreeks wel snel met pensioen zal gaan.”

Pires zal Schubert en Debussy spelen en met Beethovens laatste Sonate een hooggebergte beklimmen. ,,Pas op mijn 70e ben ik echt doorgedrongen in dit werk dat hemel en aarde met alles daartussen bevat. Ik zal daar nooit klaar mee zijn.”

Pianiste Maria João Pires, Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven, 25 april, 20.15 uur. 22 mei Concertgebouw Amsterdam.

Volledig scherm Het dolfijntje op de pols van Pires.