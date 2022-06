Pianofenomeen Grigory Sokolov gijzelt zijn publiek in Eindhovens Muziekgebouw

met video's Met ballonnen en ronkende motoren neemt Kerkrade afscheid van Gino (9): ‘Hij zou met grote ogen hebben gekeken’

Duizenden mensen hebben vanavond in Kerkrade afscheid genomen van de 9-jarige Gino tijdens een bijzondere herdenkingstocht. Langs de route vormden stoere auto's en motoren een erehaag voor de jongen die afgelopen zaterdag in Geleen dood werd aangetroffen. Hij was vermoord.

8 juni