Pijnlijke corona-regels bij uitvaart: Geen knuffel, kus, broodje of koffie

Even een knuffel, een hand op de rug of een kus om het verdriet bij een begrafenis of crematie te delen? Het mag op dit moment even niet. Een kopje koffie en een broodje? Ook niet toegestaan. Het wordt gezien als horeca, zegt DELA-topman Edzo Doeve.

,,Heel pijnlijk. Iemand kan overmand zijn door verdriet en het geven van steun is momenteel lastiger dan normaal. Dat doet ook ons hart bloeden. Juist datgene wat mensen bij een crematie of begrafenis veel troost biedt, is nu niet mogelijk. Ze moeten anderhalve meter afstand houden. Dat is voor hen ontzettend zwaar en voor ons ook om te zien”, aldus Doeve. ,,We moeten het strikt naleven en gelukkig ontmoeten we heel veel begrip.” Een waardige uitvaartdienst is een grondrecht voor nabestaanden, zo vindt hij.

Dertig mensen

,,Onze mensen doen er alles aan om binnen de wettelijke grenzen alles mogelijk te maken. Er mogen maximaal dertig mensen komen en de keuzes die daarbij gemaakt worden, kunnen ontzettend naar en moeilijk zijn”, geeft hij aan.

DELA schakelt veel met zorginstellingen, om goed voorbereid te zijn op wat er komen gaat. De uitvaartorganisatie kan de situatie bolwerken, vertelt adjunct-directeur Chris Beaulen. ,,We zijn soms wel aangewezen op andere vervoerders, die overledenen van een ziekenhuis buiten hun woonprovincie naar hun eigen gemeente brengen. De capaciteit van onze crematoria is op dit moment voldoende en we verwachten ook geen situaties zoals in Italië.”

Sterftepiek

Doeve stelt landelijk een ander beeld vast dan in het zuiden. ,,Door alle genomen maatregelen is de verwachting gerechtvaardigd dat de sterftepiek in andere delen van Nederland minder heftig wordt dan in Brabant”, denkt hij. ,,Vanaf 1 maart ligt het totale aantal overledenen in ons land ongeveer vijftien procent hoger dan we hadden voorzien. Dat komt een enkele keer voor, bijvoorbeeld bij extreem koud of warm weer of griepgolven. Zoomen we alleen in op de situatie in Zuid-Nederland, dan is die zeer uitzonderlijk.” DELA brak vorige week een ‘dagrecord’ crematies en begeleidde er binnen een etmaal liefst 125. Tot nu toe lag dat cijfer op 120.

Er zijn hoopgevende signalen dat de sterftepiek over een aantal weken voorbij is, meent Doeve. Hij houdt evenwel een slag om de arm. ,,Echt honderd procent zekerheid hebben we helaas niet, maar er zijn wel zeer sterke aanwijzingen voor. We zien de toename niet procentueel meer versnellen en denken dat de genomen maatregelen daarmee te maken hebben.”

Bescherming