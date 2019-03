‘Plakrel’ in Waalre frustreert: Forum voor Democratie plakt posters over andere posters

WAALRE - Forum voor Democratie heeft in Waalre en Valkenswaard de eigen verkiezingsposter geplakt over affiches van andere partijen. Dat leidt tot een hoop onvrede.

Horst Oosterveer was helemaal niet van plan om zelf over de posters van Forum voor Democratie te plakken. ‘Overplakken’ vindt de nummer 2 op de lijst van Ouderen Appèl op zijn minst kinderachtig, maar eigenlijk zelfs onbeschoft.

Maar toen hij rond 15 uur maandagmiddag aankwam bij het grote verkiezingsbord, aan de Onze Lieve Vrouwedijk in Waalre, vond hij dat hij niet anders kon. Op het grootste deel van het bord was het hoofd van FvD-voorman Thierry Baudet te zien. ,,Dit is zó overdadig. Het overschrijdt alle grenzen.’’

En dus pakte hij toch zijn lijmpot, kwast en verkiezingsposter uit zijn auto. Een paar tellen later plakte hij de affiche van zijn partij (witte poster met groot rood hart) op het verkiezingsbord. Precies over de poster van Baudet en zijn partij. ,,Er komt een punt dat je moet ingrijpen.’’ Ook andere partijen hebben hun poster weer over FvD heen geplakt.

Er zijn weinig regels over het aanplakken van verkiezingsposter. Een woordvoerder van de gemeente Waalre laat weten dat de gemeente faciliteert bij de verkiezingen door het plaatsen van de aanplakborden. Het plakken gebeurt onder verantwoording van de politieke partijen zelf.

Ontevreden

Oosterveer was lang niet de enige die ontevreden was over de poster van Forum van Democratie. In zowel Waalre als Valkenswaard plakte aanhangers van FvD eigen posters over andere plakkaten heen.

In Waalre twitterde CDA-er Philip van Gils, nummer 26 op lijst, over die tactiek. ,,Aso hoor, het hele bord volplakken.’’ Van Gils heeft geluk omdat zijn poster nog grotendeels zichtbaar is. ,,Het is gewoon niet netjes’’, zegt hij. ,,Één poster voor iedere partij is genoeg.’’

Ook in Valkenswaard hebben plakkers van FvD geen vrienden gemaakt bij andere partijen. Bij ten minste 7 borden, die zijn bevestigd aan lantaarnpalen, heeft FvD over poster van CDA heen geplakt. Campagneleider Sjef Tooten kreeg er op zaterdag lucht van. Een dag later heeft hij met zijn team weer alles in oude staat hersteld. ,,Wij vinden het helemaal niet grappig. Die borden zijn eigendom van iemand anders, daar hoor je niet aan te zitten.’’

Stijlloos

Ook andere partijen zijn ontevreden over de plak-tactiek van FvD. ,,Overplakken is stijlloos’’, zegt VVD’er Gaby Scholder uit Nuenen, die als twaalfde op de lijst staat. ,,Als je denkt dat je op die manier de verkiezingen moet winnen, dan zegt dat vooral veel over die partij.’’

Alle critici op Forum voor Democratie vinden steun bij burgemeester Ederveen van Valkenswaard. Hij twittert een foto van een overgeplakte poster: ‘Diverse politieke partijen zijn volop campagne aan het voeren in Valkenswaard voor zowel het waterschap als de provincie. Het overplakken of gebruiken van campagneborden van andere partijen is daarin weinig chique .’