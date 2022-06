Polymorf op het Holland festival: Zintuigenspektakel met vlinderorchidee en slijmerige pad

In Breda wordt de virtuele werkelijkheid binnenstebuiten gekeerd. Droomfabriek Polymorf maakt wereldwijd naam met zijn interactieve installatie-performance ‘Symbiosis’. Straks te zien op het Holland Festival in Amsterdam.

Denken, dromen en voelen als een pad of een sprookjesvlinder? Of toch maar voortleven als een diepzeewezen? Onze wereld en werkelijkheid kan ongekende vormen aannemen. Als we eenmaal gaan rondwroeten in ons onderbewustzijn komen de mooiste fantasieën tot leven.

Alle zintuigen

Het in Breda gevestigde bedrijf Polymorf met Eindhovense roots realiseert op verbluffende wijze een virtuele droomwereld die alle zintuigen bespeeld. Na eerder successen te hebben gevierd op het filmfestival IDFA in Amsterdam, is hun spectaculaire virtual reality (VR)-installatie Symbiosis te zien op het Holland Festival. ,,Geweldig dat we op dit prestigieuze festival staan”, glundert Marcel van Brakel (Son en Breugel, 52).

,,Toen ik studeerde aan de Toneelschool in Eindhoven was het Holland Festival het hoogst haalbare en nu sta ik er met een project.” Sterker nog: hun visionaire Symbiosis reist zelfs door naar gerenommeerde festivals als de Biënnale van Venetië en Ars Electronica Linz. ,,Ook in het Amerikaanse Portland zijn we al uitgenodigd.”

Polymorf blijkt een ware droomfabriek op een wat kleurloos bedrijventerrein, net buiten het Bredase stadscentrum. Je weet niet wat je ziet zodra je het anonieme kantoorpand betreedt. Midden in de bedrijvige ruimte is een wirwar aan rode slangen, compressoren en witte pakken uitgestald. Astronautpakken die wel wat weg hebben van dwangbuizen. Deze science-fictionkostuums vol soft-robotica mogen bezoekers van Symbiosis straks aantrekken om een virtuele wereld te betreden.

Op de achtergrond staan verschillende 3D-printers te zoemen. Alle protheses en accessoires voor de VR-installatie worden zelf gefabriceerd door Polymorf. Achter verschillende computerschermen werken designers aan de laatste snufjes en animaties. De voorbereidingen voor ‘Symbiosis’ zijn in volle gang. De Holland Festival-bezoekers kunnen zich opmaken voor een geperfectioneerde 2.0 versie van ‘Symbiosis’.

Magnum opus

Van Brakel glimlacht tevreden. Hij startte als theater- en filmmaker, actief in Nijmegen en Eindhoven. Zijn kunststudie rondde hij af aan de Sint Joost Breda. ,,Met Polymorf ben ik vijftien jaar geleden begonnen. Van theatergroep zijn we geëvolueerd naar een initiatief dat totaalervaringen creëert. Wetenschap heeft me altijd geïntrigeerd”, vertelt Van Brakel die Polymorf samen met Mark Meeuwenoord runt.

Volledig scherm Marcel van Brakel. © Pix4Profs/Edwin Wiekens

Symbiosis is hun voorlopige magnum opus. Zintuigentheater van de toekomst, waarbij ogen, oren, tast, smaak en reuk op vernuftige wijze worden bespeeld. Eerder maakte Polymorf al naam met interactieve performance-installaties als Famous Deaths, waarbij de laatste momenten van overleden sterren als Lady Di en Van Gogh werden gerecreëerd aan de hand van geuren en klanken. Bezoekers werden voor een korte tijdspanne opgesloten in een koelcel, zodat ze zich volledig in de wereld van de overledene konden onderdompelen. Die installatie was in 2017 te beleven op de STRP Biënnale in Eidhoven.

Vreemdsoortige wezens

In andere installaties had de bezoeker het idee de reis van een komeet af te leggen (Cosmic Sleep) of een tweede lichaam te hebben (The Entangled Body). Deze zintuigelijke, immersieve ervaringskunst komt tot een kookpunt met Symbiosis. Deelnemers worden één met vreemdsoortige wezens. ,,Zodra je het pak aantrekt, smelt je samen met de belevingswereld van een slijmerige pad in een grot, of een amoebe-achtig wezen”, vertelt Van Brakel. ,,Daarnaast is er nog een pak dat je binnenleidt in de wereld van een vlinder die transformeert in een orchidee.” Eenmaal in het pak en met de VR-bril op, wandel je door een compleet andere wereld. ,,Via de rode slangetjes, headset en kleine, opblaasbare objecten op het pak worden verder tastzin, reuk en gehoor gestimuleerd. Speciaal voor het Holland Festival hebben we een virtuele diepzeewereld geschapen. Drie bezoekers moeten hiervoor een driedelig pak aantrekken. Tezamen vormen ze een wezen, waarbij een derde persoon als parasiet meereist. Iedere deelnemer beleeft een unieke ervaring. Deze primeur wordt heel spannend.”

Polymorf gaat verder dan veel virtual reality-projecten, meent Van Brakel. ,,Veel VR-kunst schurkt tegen de tweedimensionaliteit van film aan. Wij maken juist een meerdimensionale totaalervaring. Je ervaart echt hoe het is om een ander wezen te zijn. Het maakt je bijna nederig als mens. Veel deelnemers zijn na afloop ook ontroerd.” Zo wacht deelnemers aan het slot van ‘Symbiosis’ een exotisch hapje dat ze nog eenmaal naar die magische wereld vervoert. Van Brakel toont enkele lekkernijen, onder meer met zeewier. ,,Hapjes die speciaal vervaardigd zijn door een kok van De Karpendonkse Hoeve in Eindhoven.”

‘Symbiosis’ is te beleven van 8 t/m 12 juni, Theater Frascati Amsterdam, Holland Festival.

Volledig scherm Attributen die worden gebruikt in de installatie 'Symbiosis' van het Bredase bedrijf Polymorf. © Pix4Profs/Edwin Wiekens