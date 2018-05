Privacywet voor verenigingen: 'Ik verwacht dat we eind dit jaar alles zo’n beetje rond hebben'

Bellingcat identifi­ceert tweede officier betrokken bij neerhalen MH17

11:36 De man die in afgeluisterde telefoongesprekken rond het neerhalen van MH17 'Oreon' wordt genoemd was op dat moment de hoogste militaire officier in de regio Luhansk. Het gaat om de Russische Oleg Ivannikov, die ook betrokken is bij het bedrijf Wagner, dat onlangs in opspraak kwam omdat het 'freelance' soldaten levert voor het Russische leger in Syrië.