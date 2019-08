PSV wil in online gokken stappen en vraagt eigen supporters om ‘gokadvies’

MEGA-OPERATIE Brunssum­mer­hei­de op slot voor unieke schouw: ‘Dit is moeilijk voor Nicky’s ouders’

8:35 Voor een schouw van ongekende omvang is maar liefst vier vierkante kilometer Brunssummerheide vannacht op slot gegaan. De ouders van Nicky Verstappen staan straks oog in oog met verdachte Jos Brech, precies 21 jaar na de dood van hun zoon, exact op de plekken waar Nicky verdween en later dood gevonden werd.