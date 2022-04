Raf De Keninck: ‘We moeten technologie, design en kennis beter verbinden’

Verschillende instanties werken op dit moment aan een designvisie voor de stad. In de aanloop naar de presentatie daarvan spreekt het ED met ter zake kundigen over hoe design in de stad eruit zou kunnen zien. #4: Raf De Keninck van Design Academy Eindhoven (DAE).

De Keninck (1973) vormt samen met Joseph Grima het College van Bestuur van de designopleiding; hij is directeur onderwijs, onderzoek en organisatie. Maar ook een begenadigd (bas)klarinettist, en de geboren Vlaming schrikt er niet voor terug om een harmonie te dirigeren: muziek stroomt zo’n beetje door zijn aderen.

Samenwerking zoeken

Maar dat geldt evenzeer voor kunstonderwijs. Dat bewees hij eerder op de Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg, waar hij als sectorleider muziek het conservatorium doorontwikkelde tot de internationaal georiënteerde Academy of Music and Performing Arts. En nu op de DAE waar hij, samen met Grima, het instituut steeds meer opent en samenwerking zoekt met zoveel mogelijk relevante partners, binnen en buiten de stad en binnen en buiten het designveld.

Heb je enig idee hoeveel afgestudeerden aan DAE in de stad of de regio van Eindhoven blijven?

Raf De Keninck: ,,Harde data zijn daar niet van. Duidelijk is wel dat een aantal inmiddels zeer bekende ontwerpers hier werkt. Maar weet ook dat van de in totaal 835 studenten er van de bacheloropleiding 82 procent uit het buitenland komt en van de master zelfs 92 procent. Na de studie gaat een flink deel daarvan terug naar hun land.” Lachend: ,,Het lijkt soms wel alsof de hele wereld in Eindhoven wil studeren.”

,,Duidelijk is ook dat we als DAE wereldwijd tot de top 10 van de designopleidingen behoren. Dat is een fijne wetenschap. Maar we zijn ons ook zeer bewust dat er meer Nederlandse studenten naar de DAE zouden moeten komen. Daarom zijn we vooropleidingen begonnen, want het aantal studenten uit Nederland moet echt omhoog. Dat zou betekenen dat er dan waarschijnlijk ook meer afgestudeerden hier blijven hangen. Vooropgesteld dat Eindhoven een fijne plaats is om te blijven werken, maar daar ziet het wel naar uit.”

Overigens maakt hij daar graag wel een kanttekening bij, want welk perspectief hanteer je? ,,Want als je met een Chinees spreekt over Eindhoven, dat zegt die: ‘O, dat is dichtbij Amsterdam en vlakbij de zee’. Die kijkt daar heel anders naar. Ik bedoel maar, je moet jezelf als stad of regio niet zo begrenzen.”

Volledig scherm Design Academy Eindhoven, in de Witte Dame, centrum van de stad. © Kees Martens/DCI Media

Je noemt deze eeuw ‘de eeuw van de designer’…?

,,Ja, ik geloof daar echt in omdat ik zie dat alle vraagstukken waar we nu mee te maken hebben, of dat nu de klimaatverandering is, of politiek of maatschappelijke problemen of hoe je op een goede manier een bedrijf kunt runnen, die vragen allemaal om een transitie. En vanuit design kunnen we daarbij helpen; kunnen we heel goede input leveren. Dat zie je bijvoorbeeld in het bedrijfsleven dat steeds vaker designers inhuurt om naar een bepaald probleem te kijken. Voorbeeld: als je aan vijf designopleidingen vraagt om een nieuwe autostoel te ontwerpen, dan leveren er vier vrij snel een autostoel. Onze studenten gaan op de grond zitten en vragen zich af wat dat begrip ‘zitten’ nu eigenlijk precies is.”

Welke rol moet Eindhoven spelen in die eeuw van de designer?

,,Het is misschien een fata morgana, maar ik zou het fantastisch vinden als we in Eindhoven, of beter: binnen Brainport, een soort microklimaat kunnen scheppen waarin verschillende partijen elkaar structureel helpen. Wij bijvoorbeeld kunnen bedrijven in de regio inspireren en de bedrijven kunnen platformen realiseren. Dat zou het gehele niveau uiteindelijk flink kunnen optillen. Juist omdat de afstanden hier minimaal zijn en er al zo goed wordt samengewerkt, maakt het tot een ideale omgeving om zo’n microklimaat te realiseren. De DAE moet en wil daar ook een belangrijke rol in spelen.”

Wat moet er wat jou betreft in de designvisie staan?

,,Ik hoop dat wij als DAE een heel actieve rol kunnen spelen, het mede vormgeven maar ook in de uitvoering van die visie. Belangrijk vind ik dat er gekeken wordt naar de huisvesting, niet alleen naar die van ons, de DAE, maar vooral ook voor onze alumni; dat die hier kunnen blijven en mede het culturele klimaat kunnen versterken. Verder is er hier één keer per jaar een soort extase-moment tijdens de Dutch Design Week. Dat is mooi, maar we moeten ook kijken of we dat niet meer kunnen spreiden.”

Volledig scherm Beeld van de Graduation Show van Design Academy Eindhoven in 2021. © Kees Martens/DCI Media

Dat laatste hoor ik al zeker tien jaar maar er gebeurt amper iets…

,,Er zijn nu toch wel wat ideeën hoor. We hebben hier nu binnen de DAE bijvoorbeeld het Internationaal Research Festival lopen en dat moet groeien; kijken hoe we het jaar meer in balans kunnen brengen. En overigens niet vanuit alleen maar design. Ik praat nu vaak met Edo Righini, de directeur van Muziekgebouw Frits Philips. Die gesprekken gaan over design en muziek. Bijvoorbeeld - wij bestaan nu 75 jaar - om in het Muziekgebouw kijkdozen te plaatsen met daarin werk van onze (oud-)studenten. Dat soort dingen. Ik heb het gevoel dat veel mensen nu er echt mee bezig zijn om dingen op te zetten, naast die ene week in oktober.”

Veel mensen noemen Eindhoven dé designhoofdstad van Europa. Eens?

,,Als je gaat kijken naar evenknieën, dan heb je Milaan, Londen, Helsinki…” Zwijgt. En dan: ,,Is dat heel belangrijk? Weet je, ik moet zeker een paar keer per week denken aan de televisiereclame van een verzekeringsmaatschappij met de slogan: ‘Als je lang genoeg gewoon doet, word je vanzelf bijzonder’. Ik bedoel, een goed verhaal helpt, maar jezelf uitroepen tot iets, tja…”

,,Maar aan de andere kant, misschien moeten we dat juist wel doen en moeten we meer opportunistisch zijn. Maar ik denk dan tegelijkertijd: wat gebeurt er nu precies en wat is de kwaliteit van de dingen die gebeuren? Ik bedoel: je kunt ook de beste Chokotoff zijn, maar ja…” Lacht uitbundig.

Dan, serieuzer: ,,Ik vind het eigenlijk belangrijker dat we bij dat motto van de stad, TDK (Technologie, Design en Kennis), dat nu de ambitie wordt uitgesproken om die drie velden nog meer te verbinden. Dat streven vind ik veel gezonder en ook veel interessanter dan te zeggen dat we de grootste of beste designstad van Europa zijn, of willen worden. Dat helpt misschien als het gaat om beeldvorming, maar verder…?”

Wat gaat goed in de stad of de regio op het gebied van design?

,,Design staat op de agenda. Staat zelfs hoog op de agenda en dat is goed. Ik vind het heel mooi dat elk jaar zo’n fijn evenement als de DDW wordt gerealiseerd waar mensen van over heel de wereld Eindhoven aandoen. Het feit dat er nu aan een designvisie wordt gewerkt zegt heel veel. Wat Koert van Mensvoort (directeur Next Nature Network) nu aan het opzetten is in het Evoluon is prima; dat krijgt toch maar de kans om te landen.”

Wat moet beter, op het terrein van design?

,,Vanuit de academie gedacht: ik hoop dat we in de toekomst een volwaardige partner kunnen zijn van veel partijen, op het gebied van design en op het gebied van onderwijs. Dat was eerder toch allemaal wat minder en dat heeft zonder twijfel te maken met de geschiedenis hier, maar dat kan en moet beter. Wij willen dat 1 plus 1 inderdaad 3 wordt. Hoe dan ook: de deur staat open en de koffie is klaar.”

Wat zijn de gedroomde partners van de DAE?

,,Waar we nu mee samenwerken, zoals de Dutch Design Foundation. Maar ik denk ook aan een Textielmuseum in Tilburg; heel erg belangrijk voor ons, net als de andere werkplaatsen, zoals het Glasmuseum in Leerdam, het EKWC in Oisterwijk en in onze eigen stad Make Eindhoven. En verder denken we na over hoe we ons moeten verhouden tot de TU/e. Dat geldt overigens ook voor internationale partijen en instellingen. We zijn nu heel concreet aan het zoeken naar onderwijsinstellingen in Europa waarmee we samen een Phd (opdat de student kan promoveren, red.) kunnen opzetten.”

Is het niet merkwaardig dat de DAE amper of niet samenwerkt met de TU/e?

,,Nou, dat heeft alles met de aard en de opzet van de opleidingen te maken. Hier is alles heel vrij; de student kan samenbrengen wat hij zelf wil en zo zijn eigen visie op design ontwikkelen. Als je met een instituut als de TU/e samenwerkt, dan krijg je gelijk andere krachten die gaan werken, en ik denk dat het heel belangrijk is dat we die vrijheid behouden. Die is heel belangrijk om de designer van de toekomst te kunnen blijven vormen. Maar, zoals gezegd: de TU/e staat wel op mijn lijst om mee te gaan praten: eens goed kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.”

Volledig scherm Raf De Keninck: ,,Er is hier een keer per jaar een soort extase-moment tijdens de Dutch Design Week, dat is mooi, maar we moeten ook kijken of we dat niet meer kunnen spreiden.” © Kees Martens/DCI Media