Relatief rustige nieuwjaarsnacht voor ziekenhuizen Zuidoost-Brabant

Auto schiet van A2 naar parallel­rij­baan en eindigt op de kop in de sloot bij Veldhoven

12:02 VELDHOVEN - Op de N2 bij Veldhoven in de richting van Eindhoven is dinsdagochtend een auto op de kop in de sloot terechtgekomen. Daarbij is de bestuurder gewond geraakt. De bestuurder reed in zijn voertuig op de A2, raakte door nog onbekende oorzaak in een flauwe bocht de macht over het stuur kwijt en schoot door de berm naar de N2.