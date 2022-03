René Groothof loopt tegen de grenzen aan

Een man probeert wanhopig te ontsnappen aan geweld dat plotseling is opgelaaid in zijn vaderland. Om dat gegeven draait het verhaal van De Reiziger , een voorstelling met René Groothof en Leny Breederveld.

In een vrijwel kale ruimte beent een man op en neer. Hij lijkt in goeden doen, gestoken in een net pak. Maar zijn nervositeit is onmiskenbaar. Hij zit in het nauw; kan nergens heen. Die man is Otto Silbermann, gespeeld door René Groothof. Het is de nasleep van Kristallnacht in november 1938. Georkestreerd door de Nazi’s zijn Joodse bezittingen in heel Duitsland vernield en gestolen, de Joden zelf aangevallen. Silbermann, een succesvol zakenman, probeert te ontsnappen. Tevergeefs, alles wordt hem afgenomen, en aan de grens wordt hij teruggestuurd. Hij is rechteloos.

Vervreemdende sfeer

De Reiziger, een bewerking van de gelijknamige roman van Ulrich Alexander Boschwitz, vertelt het verhaal door de ogen van deze vluchteling, en mensen die hij op zijn weg tegenkomt. Die worden gespeeld door Leny Breederveld, die gepresenteerd wordt als ‘actrice’. Daarmee creëren ze een surrealistische, vervreemdende sfeer. Die wordt versterkt door het vrijwel lege toneel, het gebruik van summiere maar effectieve projecties en geluid, die aanduiden dat Silbermann in een trein zit of op straat loopt. Het publiek vult deze beelden in, die beklemmend zijn in hun kaalheid.

Quote Hij wil koste wat kost overleven



René Groothof

„Een van de redenen om deze voorstelling te maken was de onzekerheid van deze tijd”, zegt Groothof. „Waar en wanneer stel je grenzen aan de verharding in de samenleving. Je ziet het al in de Tweede Kamer, waar de huidige voorzitter harde uitspraken geen halt heeft toegeroepen. Dan zit je in een glijdende schaal. Net als in het boek is de hoofdpersoon niet uitsluitend sympathiek. Hij doet zijn best, maar hij wil ook overleven, desnoods ten koste van anderen. Dat is de positie waarin mensen gedreven kunnen worden.”

De verharding waar Groothof op doelt, maakt mensen die op de vlucht gaan voor geweld anoniem. Ze zijn ontdaan van een eigen identiteit. De reden waarom ze gevlucht zijn telt niet, evenmin als de ellende die ze onderweg hebben ondervonden. Dat gold voor Joden die in 1938 ons land probeerden binnen te komen. Ook de laatste jaren moeten vluchtelingen rekenen op een kille ontvangst, die hen degradeert tot nummers. Dat het ook anders kan zien we de afgelopen weken. De immense vluchtelingenstroom uit Oekraïne, de grootste sinds de Tweede Wereldoorlog, kan rekenen op een onthaal vol warmte en medeleven.

De Reiziger maakt van de vluchteling een mens van vlees en bloed met sterke kanten en zwakheden. Een individu, ongeacht voor welk conflict hij op de loop gegaan is.

De Reiziger. 10 maart, 20.15 uur, Het Speelhuis, Helmond. Om 19.30 uur is er een inleiding door regisseur Aike Dirkzwager.

Volledig scherm Leny Breederveld en René Groothof. © Nicole Kienhuis