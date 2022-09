Reuze beer maakt Eindhoven beregezellig

RobijnUit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de buurten in de 32 grootste Nederlandse gemeenten versteend is. Dit betekent dat er weinig tot geen groen te vinden is. In landen als Spanje, Italië en Curaçao zie je veel vrolijke gekleurde gebouwen maar in Nederland blijft de baksteen, in aardetint, favoriet als het om onze architectuur gaat.

Het wasmiddelen en -verzachtermerk vrolijkt ver(bak)steend Eindhoven op, door in samenwerking met lokale kunstenaar YNG YNG YNGreuze Robijntjes te plaatsen, voorzien van kleurrijke patronen en printjes. Dé lievelingsbeer van Nederland, maar dan in het groot en voorzien van een flinke dosis kleur. De beer staat op de Markt en is daar tot 9 september te vinden waarna het wordt gedoneerd aan een lokaal ziekenhuis.

Kunst kan dingen in een ander perspectief plaatsen. Dit kan mensen opvrolijken of ze uit hun dagelijkse beslommeringen halen. Het is niet zonder reden dat stadsbesturen vaker ervoor kiezen om kunst (in alle soorten en maten) te plaatsen om wijken op te fleuren en een positiever leefklimaat te creëren. De stad Eindhoven staat met 63 procent versteende wijken in de top 10 van Nederland. Vanuit de overtuiging dat mensen kleine geluksmomentjes verdienen, staat er vanaf vandaag een reuze Robijntje in/op locatie. De Haarlemse kunstenaar is gevraagd de bekende beer van het wasmiddelmerk aan te kleden met een kleurrijk kunstwerk. Het ontwerp van YNG YNG YNG is geïnspireerd op haar eigen creativiteit, waarbij rekening werd gehouden met de verschillen in stralende kleuren afgewisseld met wit, stippen en strepen.

Straatkunst

‘Street art heeft een positief effect op de leefbaarheid van een wijk of stad. Het zorgt voor inspiratie en brengt een vrolijke sfeer,’ zegt Robijn brand manager Satish Oemraw. ‘Robijntje is een echte publiekslieveling en wordt door praktisch iedereen herkend. We hopen dat de mensen die vlakbij wonen, maar ook zij die toevallig langslopen, vrolijk worden van de gekleurde beren in het straatbeeld.’

Locaties

Naast Eindhoven vind je tot 9 september ook een 3D-geprinte beer op onderstaande locaties waarna deze wordt gedoneerd aan scholen/ziekenhuizen in de stad.

● Op de Grote Markt bij het Klokhuisplein in Haarlem. Kunstenaar: Paul de Groot

● Op de Grote Markt in Eindhoven. Kunstenaar: YNG YNG YNG

● Gouverneursplein op het hoekje Eewal in Leeuwarden. Kunstenaar: Nico Grasman & Cees Kaspersma