Rico Verhoeven doet staredown met zichzelf en bizarre vraag van Giel de Winter

Vrouw uit Breda overleden tijdens 112-sto­ring, omstanders probeerden ambulance te bellen

18:38 Een vrouw is afgelopen maandag thuis in Breda overleden tijdens de landelijke 112-storing. Dat bevestigt de Regionale Ambulance Voorziening Midden-West-Noord Brabant tegenover BN DeStem na eerdere berichtgeving van RTL Nieuws. ,,We leven mee met de nabestaanden. We betreuren het dat een storing bij een telefoonprovider heeft geleid tot deze trieste gebeurtenis.”