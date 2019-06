‘Roest mag op een oude tractor’

Directeur woonzorg­cen­trum Helmond na zelfmoord man: ‘Dit is een heel traumati­sche gebeurte­nis’

10 juni HELMOND - Er is nog weinig bekend over de man die zichzelf in een woonzorgcentrum Savant de Ameide met een mes van het leven beroofde. Dora van Vlerken, directeur woonzorg Helmond spreekt van een traumatische gebeurtenis voor werknemers en bewoners.