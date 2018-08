Ruud Tuithof uit Nuenen over Kofi Annan: charismatisch en inspirerend

NUENEN - ,,Een van de allergrootsten qua inspiratie is van ons heengegaan, in een rijtje met Nelson Mandela", zegt Ruud Tuithof uit Nuenen over Kofi Annan.

Tuithof (34) ontmoette Annan in november 2017 toen de Nuenenaar optrad als gastheer van het wereldcongres van Junior Chamber International (JCI), een wereldwijd netwerk van jonge ondernemers en ondernemende mensen.

Tuithof was als toenmalig voorzitter van JCI Nederland onder meer aanwezig bij een lunch met Annan. De oud secretaris-generaal van de Verenigde Naties was zoals meer groten der aarde in zijn jongere jaren lid van JCI dat zich richt op persoonlijke ontwikkeling met als doel een betere wereld.

,,Het voelt heel gek om nu op die ontmoeting terug te kijken", reageert Tuithof. ,,Ik schrik heel erg van zijn overlijden."

Charismatisch

Tuithof noemt Annan 'charismatisch'. ,,Zoals hij binnenkwam. De dingen die hij zei. Zijn visie op het leven en de wereld. Het is moeilijk in woorden te omschrijven. Hij had een enorme rust."

De Nuenenaar voelt zich geïnspireerd door 'meneer Annan'. ,,Hij vond het zorgwekkend om te zien welke kant de wereld opgaat. Met het kapitalisme, de mensenrechten, vluchtelingenkampen, het Midden-Oosten. 'Deze generatie gaat dat niet oplossen. Jullie moeten dat gaan doen. Ruud, ik verwacht daar van jou ook een rol in en van de mensen die je om je heen hebt', zei hij."