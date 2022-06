Schoolreisjes-gevoel in de literaire nachtbus

Op 11 en 12 juni rijdt De Nachtbus van Stichting Watershed weer. In een antieke DAF met aan boord vier schrijvers en muzikanten die optreden tijdens de rit dwars door de stad. De Eindhovens schrijfster Leonieke Baerwaldt is een van hen.

,,Vond de eerste editie een heel mooie ervaring, de sfeer in de nachtbus vond ik heel bijzonder. Dat kwam omdat je met z’n allen toch in een kleine ruimte zit en je maakt alles samen mee. In die schommelende bus. Op de een of andere manier maakt dat het publiek, en ook de sprekers en muzikanten heel erg dicht bij elkaar. Voor mij werkte dat heel goed; ik vond het echt een heel fijne beleving.”

Ik had een beetje een schoolreisjes-gevoel.

,,Ha, ja - precies. En die stemming is natuurlijk heel fijn, als het publiek het gevoel heeft: dat gaan we met z’n allen doen. Ik heb enorm genoten van de optredens en ook van de variatie. Wat mij heel erg opviel was dat mensen gingen samenwerken; heel bijzonder. En dat sommigen gingen improviseren, ook heel leuk. Dat was voor mij spannend om te zien.”

Weet je al wat je gaat doen in de bus?

,,Ik denk er nog over na, maar het thema is ‘Vriendschap’ en ik werk nu aan een kort verhaal over vriendschap in Eindhoven in de jaren negentig. Misschien dat ik dat ga voorlezen, maar zeker weet ik het nog niet.”

Lees je één verhaal voor?

,,Dat is wel de bedoeling, maar het plan is ook om alles zo lang mogelijk open te houden, omdat er dan veel vrijheid is voor de artiesten, om eventueel te kunnen improviseren en om te kijken om er kan worden samengewerkt. Ikzelf kan niet zingen en bespeel geen instrument, maar in ieder geval twee van de andere artiesten kunnen dat wel.”

Ken je de andere schrijvers en artiesten?

,,Ik ben bevriend met Gijs (Wilbrink), maar sowieso zijn het stuk voor stuk heel goede, bevlogen mensen. En ik heb ooit samengewerkt met Jeffrey Spalburg. Broeder Dieleman kende ik niet.”

Je eerste roman ‘Hier komen wij vandaan’ is vorig jaar verschenen en heel goed ontvangen. Ben je al voorzichtig bezig met een nieuwe?

,,Ik heb een plan, ben bezig; het staat in de steigers.”

De Nachtbus, Stichting Watershed, 11 en 12 juni, 19.30 en 22 uur. Vertrek bij Pand P, Leenderweg 65, Eindhoven.

Volledig scherm Leonieke Baerwaldt. © Bert Jansen/DCI Media